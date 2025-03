- Najoštrije osuđujem napade i blokadu “Informera”, medijske kuće koja uživa ogromnu popularnost i poverenje građana Srbije. Nažalost, neko sebi daje za pravo da selektuje novinare i medije i da ih fizički ugrožava i ne dozvoljava im da rade samo zato što im se ne dopada istina koju oni prenose. Pokušavaju da blokiraju i ukinu svakoga ko drugačije misli. To je njihova politika - napisao je Vučević na svom Instagramu.

Blokada Informera traje već tri sata, a kako su najavili, ostaće ovde do 20 časova.

- Ukoliko se studenti u blokadi zaista bore za normalno i uređeno društvo, onda moraju odustati od metoda koje direktno podrivaju principe slobode mišljenja i govora, nezavisnosti medija i demokratskog pluralizma. Moraju prestati da ograničavaju slobodu kretanja ostalih građana, pravo drugih studenata, njihovih kolega, da pohađaju nastavu i polažu ispite, ako to žele, pravo novinara da rade svoj posao - rekao je Gašić.

- Ugrozili su egszistenciju naših porodica. Nije normalno to što radite. Ovo je talačka kriza, svi zaposleni su zarobljeni u zgradi, šta ako nekome pozli. Ugrožavate našu decu. Ja imam šestoro dece. Ugrozili ste sve nas... - rekao je Dragan J. Vučičević.

- Niko nema pravo da 250 zaposlenih drži kao taoce, niko nema pravo da im blokira zgradu. Ono što sam siguran, to je da ih niko neće fizički ugroziti, jer smo to obezbedili. A ovo ide na sramotu onih koji misle da imaju pravo da uređuju mozak, glavu i mišljenje drugih ljudi. Tako da, to mnogo više govori njima. A vama, ovom Informeru, na ponos - rekao je Vučić danas u Pionirskom parku, gde je obišao i razgovarao studente koji hoće da uče.