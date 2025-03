Danas okrivljuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za napad na dekanku niškog Filozofskog fakulteta Nataliju Jovanović jer po njegovom obrascu mržnje, jedan čovek je kriv za sve loše. Iako je on sam najplastičniji primer nasilnika, Đilas ne odustaje od produbljivanja daljih društvenih podela, jer u tim situacijama, profitira samo nasilnik, to jest on sam.