Dakle, kad neko ili nešto što se na tviteru potpisuje kao „Bora Konj“ (nomen est omen, ime je znak) objavi sliku na kojoj su bivši ministar Goran Vesić i vlasnik Kurira, i napiše da je „fotografija friška“, to je u redu. Objavio je i onaj sliku mačeta koje navodno raste u tegli.

Ali kad mediji koji se potpisuju kao „profesionalni“, Šolakovi N1 i Nova, to prenesu kao ozbiljnu, proverenu vest, uz dodatni spin da je slika načinjena „pre nekoliko dana“, i uz to ponove besmislicu da „Kurir preti studentima u blokadi da će biti bačeni s mosta“ (iako su juče morali da objave demanti na tu vest) to je već nešto drugo.