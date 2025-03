Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić stavlja sebe iznad Ustava i zakona, jer, kako kaže, diskriminiše studente i poručila da će, dokle god je u politici, tražiti da on odgovara za takvu diskriminaciju nad studentima.

"Mislim da se Aleksandar Vučić apsolutno ne bavi ličnošću i delom rektora Đokića. Ja se bavim i i intenzivno ću se baviti u budućnosti. Zato što sam ja predsednik Narodne skupštine Srbije. Narodna skupština ima i kontrolnu ulogu, odnosno nadzor nad primenom i implementacijom zakona. Ne mogu, ni lično, ni profesionalno, da se pomirim sa tim da postoje ljudi koji sebe stavljaju iznad zakona i Ustava ove naše prelepe zemlje. To rektor Đokić radi. I to radi već četiri meseca i to neskriveno", rekla je Brnabić za TV Pink.