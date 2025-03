"Ako nema dijaloga, onda, nažalost, postoji ozbiljna pretnja od sile i nasilja. To su dve različite stvari, jer sila je ono što je zakonom propisan način postupanja državnih organa, a nasilje sve ono što nije zakonom propisano. Oni koji nisu jasno definisali svoje ciljeve, posežu za drugim oblicima realizacije tih ciljeva, a to su sve one neinstitucionalne akcije, odnosno ono što bi se nazvalo nenasilnim otporom. Ali i taj nenasilni otpor je svojevrsno nasilje. Ako vi nekoga ograničavate u kretanju, to jeste svojevrsna agresija. Kad krene, to je reaktivni proces. Jedno nasilje izaziva drugo i dobijamo ovu spiralu nasilja, pa se otvara potpuno bespredmetna tema ko je prvi počeo", objašnjava Vuletić za Kurir.