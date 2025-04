- Tačno je da studenti blokaderi menjaju mišljenje i da sve više njih žele da se vrati na nastavu jer vide da blokade nisu put da se postigne bilo koji cilj. Shvataju da su izmanipulisani i da je reč o politici sve vreme. Mi smo u Pionirskom parku skoro mesec dana i sve više studenata blokadera, naših kolega, dolaze u park i razgovaraju sa nama. Bile su neke koleginice koje smo primili u čitaonicu koju smo improvizovali, normalno smo razgovarali, a one su nam rekle da više ne podržavaju blokadu u meri u kojoj su to činile ranije. Zapravo, to je nešto što nas veoma raduje i dajem nam dodatnu motivaciju da se zalažemo za naše ciljeve.