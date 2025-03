Slušaj vest

Lažne vesti i manipulacije postale su svakodnevno oružje onih koji žele da unesu nestabilnost u društvo. Poslednjih dana svedočimo novim pokušajima obmane javnosti, od incidenta u Žarkovu, koji je predstavljen na potpuno iskrivljen način, do dešavanja u Novom Sadu, koji su pojedini pokušali da zloupotrebe.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS-a, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Gajović je analizirao šta se krija iza ovakvih dezinformacija:

- U vremenu i ambijentu danas u Srbiji uvek se javljaju lažne vesti, manipulacije, zamena teza... Ono što mene kao građanina zabrinjava jeste zbog čega se ne primenjuje zakon, odnosno svako ko manipuliše kako bi na drugog strovalio krivicu jer vidimo da napasnici postaju žrtve i obrnuto, ne snosi sankcije. Za to postoji veoma precizna definicija zakona. Onaj ko se smatra oštećenim ima pravo na satisfakciju putem suđenja. Mislim da ljudi koji to rade ne smeju da budu nekažnjeni i ispod radara zbog toga što Srbiju i dalje doživljavam kao uređeno društvo, pa se svaka laž mora sankcionisati, a pogotovo ako ta laž uznemirava javnost. Ovde imamo upravo to.

Filipović se osvrnuo na opasnost dezinformacija u veoma zapaljivoj društvenoj atmosferi:

- Svakog dana svedočimo lažima jer je laž nešto što najviše može da zaboli svakog normalnog čoveka. Živimo u šizofrenom vremenu i situacija u našem društvu je takva da se lakše prima laž, nego istina. Meni se juče preko društvenih mreža javio neko sa Vračara i pita kako ću ja sutra da sednem sa budućim verenikom jer planira da je zaprosi, a uz to ima i rođendan, pa me pita šta i kada će biti zatvoreno. Krenete ujutru kolima na posao, pa vidite par desetina ludaka koji blokiraju GSP. Krenete da vozite mamu ili tatu do bolnice i vidite da ne možete jer su neki ljudi blokirali raskrsnicu.

Bulatović se nadovezao na ovu temu:

- To je onaj specijalni rat određenih struktura prema medijima koji iznose istinu, a posebno vaša televizija, ja sam gostovao kod vas kada je tu bila i opozicija, pa smo imali direktna sučeljavanja. Malo im je to, pa sa svojim glavama misle da je to dobar početak da uđu u rat protiv vlasti.

