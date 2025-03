Najveća buka podigla se oko toga jesu li nadležni koristili zvučni top tokom studentskog protesta 15. marta u Beogradu, i to dok je trajalo odavanje petnaestominutne tišine poginulima usled pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra prošle godine. Iako su ovu informaciju, koju su u javnosti odmah forsirali predstavnici opozicije i njima bliski samoprozvani stručnjaci, odmah demantovali i policija i državni funkcioneri i listom svi nadležni organi, pa i pojedini inostrani stručnjaci, te tvrdnje od strane opozicije ne prestaju, naprotiv.

I tuču mladića u Novom Sadu pokušali su opozicionari da predstave kao "napad na studente". Naime, pojedini studenti blokaderi izjavili su najpre za pojedine opozicione medije da su 27. marta u Novom Sadu napadnuti samo zato što su studenti. No, policijske beleške su ogolile pravo stanje stvari - priznali su u policiji da su se sukobili sa grupom mladića romske nacionalnosti posle svađe. To se vidi i na snimku, a potvrdio je pravu verziju i dečak romske nacionalnosti E.G. koji je ispričao da su ga napali studenti blokaderi DIF-a u Novom Sadu nakon čega je došlo do tuče.