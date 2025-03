Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Nacionalnom dnevniku TV Pink.

Kako je najavljeno, predsednik govori o aktuelnoj političkoj situaciji, izazovima s kojima se Srbija suočava, i o njenoj budućnosti.

- Ja sam uputio pismo svih nosiocama lista, dobili smo ili treba da dobijemo potvrdu 5-6 lista koje žele da dođu na konsultacije. I završićemo do petka, razgovaraćemo s njima i očekujem da li žele ljudi iz SNS da formiraju vladu, ili žele nove izbore. Ono što je izvesno je da u SNS ne postoji raspoloženje, saglasno je sa mojim, za prelaznom vladom - rekao je Vučić.

Istakao je da neće biti prelazne vlade.

- Biće vlada kakvu žele građani Srbije. Slobodno da se relaksiraju, nito to ima veze s ekspertima, ni ti eksperti s njim, neće biti nikakve vlade kako oni žele, tako da će biti vlada kako žele građani Srbije, odnosno većina ljudi u ovoj zemlji. Ne moraju mnogo da se muče, da ne gube vreme. Ne moraju iz opozicije da se muče.

O studentima i rektoru Đokiću

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić je rekao u intervjuu za "Politiku" da je bilo i biće novih pokušaja vlasti da univerzitet svede na svoju ispostavu, ali da je vlast prolazna, a da univerzitet traje.

- Niko iz vlasti niko to nije želeo, dužan sam da odgovorim Đokiću zbog svoje funkcije. Možda je to najlakši izgovor za ono što čine protivpravno u prethonih 5 meseci. Kad kaže "univerzitet je večan a vlast je prolazna", to može da se okrene i da glasi "rektori i dekani su prolazni, a država je večna i važnija od svakog od nas". A državu napada ko stigne, za sve probleme, te nije slučajno i da je i njemu najlakše da okrivi državu. Što se tiče poziva na građanske ratove, potpuno je svejedno hoće li ih podržati đaci, osnovci, srednjoškolci, studenti, od toga neće ničega biti - rekao je.

Istakao je da je prošlo vreme kada se moglo ucenjivati silom.

- Prošlo je to vreme kada su mogli da ucenjuju silom, batinama i svim drugim. Nažalost, postalo je i to vreme i to vreme terora traje već dugo koje su uspostavile pojedine političke partije u našoj zemlji. Terorisali narodne poslanike, tri narodne poslanice povređene, jedna teško povređena, provela 20 dana u bolnici, izliv krvi u mozak imala zbog njihovog divljenja, a onda su ih pratili, onda je nekako to krenulo na svakodnevnom nivou, to nasilje da se povećava i taj teror za koji su mislili da niko ne sme da im se suprotstavi. Ponosan sam što sam na čelu tog otpora, običnih, poštenih ljudi, koji samo žele da žive u normalnoj i pristojnoj Srbiji i što nemam nikakav strah da to kažem.

O napadu na dekanku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu

- Nekako, najteže mi je palo sve ono što se događalo u Nišu. Mogli smo da vidimo jezivo nasilje u Obrenovcu, jezivo nasilje u Kraljevu. Više puta ponovljeno nasilje, grozno, u Novom Sadu, u Kragujevcu. Evo što su danas ovoj ženi koja je dete, da li mu je majka ili baka, sve jedno je, ne mogu da vidim. I koja mi je održala lekciju iz pristojnog ponašanja i samo im poručila: idite decu učiti, njih petnaestak. A onda je neki student od šezdeset godina skočio da je bije. I tako dalje, i to svakoga dana gledate - rekao je.

Predsednik se osvrnuo na napad na dekanku Univerziteta u Nišu, Nataliju Jovanović.

- Za mene je mnogo važnije pitanje, a zašto se rektor Đokić i zašto se prošireni rektorski kolegijum nisu izvinili građanima Niša zbog nasilja koje su neki koji pripadaju takozvanoj akademskoj zajednici prouzrokovali. To je do sada najjezivije nasilje koje su napravili, gde su teško povredili Danijelu Krstić, gde su naneli mnogo lakših povreda ljudima, gde su sprečili slobodno okupljanje ljudi koji drugačije misle od njih. I očekivao sam da će danas u svom saopštenju, osim pominjanja... plata. Plata im je obično tema. Danas su hteli još malo da glume žrtve pa su pomenuli dekanku Filozofskog fakulteta, ženu Banetu Bananu. Ona je rekla da sam je ja ubo - odgovorio je.

Opisao je detalje njene povrede, i objasnio ko je napao i kako to nema politički kontekst.

- Inače, povreda od prilike koja kad seče krastavac ili luk, pošto sam dobio informaciju, nikakve povrede nema, površinska je sasvim, a onda je trebalo to sve da se odigra, a mi smo, vidite, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te, očigledno psihički labilne, starije žene, koja je tog jutra kupila taj nožić i kada je videla da ova kreće prema njoj, upotrebila i to su zloupotrebili, iako cela porodica su blokaderi i tako dalje. Čak i takve stvari su u stanju. Ali je ona napala ili je ova pošla ka njoj, to će već policija i tužilaštvo da ispituju i da rade - rekao je i dodao:

- Mi smo to osudili, to ne smete da dozvolite da se događa, ne smete da vadite nož na bilo koga, ne smete da pomislite da ga koristite bilo gde, i o tome pokazali razliku između nas i njih. Ali sam očekivao od rektora i studenata i svih ostalih, pre svega od studenata, ovo sam više retorski postavljao pitanje rektorima i dekanima, očekujući da osude strašno nasilje koje gledamo svakog dana i strašne laži, poput onoga iz Žarkova, poput svega što se zbivalo u Nišu i tako dalje, a i dalje to nismo čuli.

O scenama nasilja na ulicama

- Pri tome, hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Vazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća.

- Jeste li primetili da su oni, kada se to desilo svuda, pisali muž: dve tačke. Niko neće da napiše Bane Banana: dve tačke, nego muž: dve tačke. Pa što ne napišete Bane Banana, svi ga znaju u Nišu, u Srbiji kao Baneta Bananu, čuveni Dinkićev i Đilasov kadar. Dakle, on je iz gore odlazio u najgore uvek. Samo tamo gde je moglo nešto da se ukrade. I to svi u Nišu znaju. Kao i onaj u ovoj situaciji što vodi danas demonstracije, što je krao kleptoman, krao i toalet papir u Narodnoj skupštini. E, sećate se toga, imamo i potvrđeno u videosnimcima. Nevezano za sve to, ona bi morala da me voli. Dekanka. A ako me majka ne voli, ona mora da me voli. Pa nju sam pomilovao, oslobodio od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala. Lično. Dakle, ona bi sad ili za mesec dana bila u zatvoru zbog sopstvenog kriminala. Ja sam je spasio toga. A sada ako mi nije uzvraćena ljubav zbog takvog velikodušnog čina, onda mi je veoma žao. I mnogo mi je teško. Pokajao sam se. Veoma sam se pokajao zbog toga - rekao je.

O dolasku u Niš

Istakao je da ga je sramota, jer je poverovao nekim ljudima i savetnicima. Tek kad je prošao dan kako je to učinio, shvatio je da je pogrešio.

- Video sam da je neka profesorka koja takođe pripada ovom klanu, ogrezla u kriminalu oko dekanke Jovanović, pretila, kaže sledeći put kad dođete u Niš, gonićemo vas.. Evo da je obavestim, u narednih mesec dana dolazim u Niš i to dolazim da ostanem nekoliko dana. Verujem da ćemo moći da skupimo možda 200, 300, 500 ljudi, možda i nešto više u Nišu, videćemo. Moram samo da kažem da je najveće interesovanje za pokret koji pravimo, verovali ili ne, u Nišu. Zato što slobodarski i opredeljeni ljudi, ljudi koji su sramotni zbog nasilja koje su ovi počinili, zbog divljaštva koje su činili, zbog terora koji svakodnevno sprovode na stanovništvom u Nišu, u neverovatnom broju, ne samo lekara, do najuglednijih vojnih i penzionera, i rekao bih naučnika, ni iz jednog rada nam se toliko ljudi nije javilo kao iz Niša. Mnogo sam srećan zbog toga, tako da ćemo ići na promociju pokreta u Nišu i... onda čekamo da dođu - naveo je.

O nasilju u Žarkovu

- Da li se sećate šta su nam juče ili prekjuče pričali za Žarkovo gde su rekli kako je čovek pogođen, da je preleteo 2-3 metra i da je teško povređen? A onda vidiš varvarina sa ulice, koji maltretira čoveka, i na kraju pred policajcem, pa pitam šta je taj policajac radio, znam kako im je teško da gledaju. Zaustavio je čoveka, koji je samo hteo da prođe, a onda mu se, gle, pokvari retrovizor, a mi nikome ništa ne uzimamo, čak ni dokumenta, ni bilo šta drugo. I za mene su to potpuno neverovatne stvari, ali to je naš problem, koji ćemo rešiti u danima koji su pred nama.

- Ovde se slučajno našla kamera. Da nema kamere, ko bi to mogao da objasni? Kako bi to bilo kome objasniti? Pa dobili biste informaciju da je student letio dva metra i da vas je udario avion. Tako je. A tebi je svejedno. Za mene je od ključnog značaja ova borba protiv nasilja, borba protiv terora koji vlada. Strah je ušao u domove poštenih ljudi u Srbiji. A naš posao, i posao Pokreta za narod i državu, biće da se ne plašimo, već da se borimo. To je naša dužnost. Da pokažemo da smo dovoljno smeli i da znamo da nam je uloga da sačuvamo svoju državu koju su oteli nasilno, lažima, pre pet meseci i da državu tu vratimo narodu, da je vratimo građanima i da teror prestane - rekao je.

O blokadama ulica

- Ne zaboravite da za ograničavanje slobode kretanja je propisana zakonska kazna od tri godine robije. Nijedan skup nikada nije prijavljen i ne možete ni da prijavite nešto što je protivzakonito. Ne možete vi da prijavite policiji i sutra ću da blokiram čoveka koji ide na posao, zato što ćete na to da dobijete odbijenicu od policije, jer policija će reći to zakonski nije moguće u suprotnosti sa zakonom, ne možete to da dobijete. Ali oni nisu čak ni pokušali da prijave. Ali zato šta god da se desi, kriva je policija. Što je kriva policija? Pa eto, može nam se to reći. Dobro, predstavljaće, ali kada blokiraju depo gradskog saobraćajnog preduzeća? A to samo pokazuje da su nemoćni i da su izgubili živce.

O knjizi i obojenoj revoluciji

- Moja knjiga o obojenoj revoluciji biti strašno zanimljiva, jer će da govori o hiljadu detalja, koliko ljudi ima strah u teškoj situaciji, kalja obraz, šta su sve spremni da urade i protiv svojih drugova, prijatelja, ne bi li se dočepali neke funkcije, ne bi li se dočepali negde nekog mesta. Nema ništa od svega toga. I to sam vam rekao da vas podsetim i 14. u popodnevnim satima, pred 15. za koji su mnogo toga planirali, a što tek sada dobijamo informacije jer su neki propevali da trebali da budu delovi tog plana ili saučesnici u tom planu. Biće interesantni naredni dani i nedelje i meseci u svakom slučaju, ali o ovome kada govorim to je veoma, veoma interesantno.

Osvrnuo se na današnji incident gde su blokaderi napali ženu na ulici koja ih je samo pitala zašto se ne vrate da uče.

- To je neka teška bolest kod njih, strašan pik imaju na žene i na decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Ovo su neki čudni običaji, ali da sve ovo ostavite po strani, žena mi kaže samo idite da učite. Ovaj čovek počinje da je psuje i da je maltretira, a vidi da je sa detetom, vidi da je sa malim detetom. Kakav si ti to džentlmen, kakav si ti to čovek. Ali da vam samo kažem, suština u tome, a što pusti ženu da prođe, što, ko si ti tu da maltretiraš ženu i da ona ne sme da ti kaže šta misli, ti njoj zabranjuješ kretanje, ti njoj ne daš da prođe kroz raskrsnicu, kolima, nego mora da prođe pešice i tako dalje. Nije ona tebi iskratila nikakvo pravo i ona im na sve to kaže potpuno mirno i potpuno lepo, ja imam pravo na svoje mišljenje i ništa više. I po tome vidite koliko su žene hrabrije od nas muškaraca. Sećate one scene u Nišu, gde onaj mali Bulatović, hrabri, veliki junak, onaj sa perčinom, kada je uzeo jaje i celo jaje direktno u glavu devojci ili ženi.

- Jedan moj prijatelj iz medija je bio u pravu kad je rekao šta treba da gradimo... Ali, ne bih o tome. Nadali su se nasilju u Užicu, gde je juče bio održan protest. Da ne podsećam na laž o zvučnom topu. Je li ste čuli za zvučni top koji je udario na kolena, gde se niko nije uhvatio za uši, nego za kolena. Došli su iz FSB-a, ne znam da li će doći FBI, nisam siguran jer mislim da neće doći jer je došao FSB. Nemamo ništa protiv da i sud u Strazburu odredi, šta god požele, ali znaju i Košta i Fon der Lajen istinu. Narod hoće pristojnu i normalnu Srbiju, sit je terora. Klatno besa se okrenulo na drugu stranu - objasnio je.

To će biti i poenta Pokreta, istakao je.

- Kada analizirate sve, onda možete da vidite sa kolikom precizinošću je to organizovano. Onaj skup u Beogradu je koštao ne manje od 10 miliona evra, tolika je procena. A gde su svi ostali skupovi po Srbiji.

- Narednih mesec dana će biti zanimljivi.

"Neće dobiti pare za svoj nerad"

Kako je rekao, spremni su da pomognu studentima i roditeljima što se tiče godine na fakultetu.

- Strašno je ovo što se događa, sad je mnogo bolje, ali, ako mislite da će svi oni koji su učestvovali u rušenju države, da će moći da prođu bez odgovornosti — postoje zakoni i nema tu neke filozofije. Verujem da će prevladati razum kod profesora i studenata, neće dobijati pare za svoj nerad.

Najavio susret sa Trampom

Dotakao se i razgovora sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

- Mi ponekad porazgovaramo o svemu, juče je mene on zvao i ponosan sam na naše prijateljstvo jer mislim da nam donosi mnogo za našu zemlju. Važno nam je da nam se deca vrate u školu, i o tome sam pričao sa njim, od Ukrajine i Rusije do svega drugog, uvek imamo sveobuhvatne razgovore. Mogu da vam kažem da u naredna 2 meseca imam susret i sa Trampom. Ekskluzivno za vas, očekujem taj susret, uvek je moguće da se nešto promeni, ali znate da sam oprezan kada to govorim i to bi bila ogromna čast za nas - otkrio je Vučić.

O stopi rasta i povećanju plata i penzija

- Blokaderi su nas upropastili! Ali ne mogu da nas unište do kraja, smanjili su nam stopu razvoja i rasta, i ona će biti oko 3 odsto u prvom kvartalu, a mogla je biti oko 3,6 ili 3,8. Utoliko će biti manje povećanje plata i penzija, direktno s uticali na to da uzmu novac iz vaših džepova i pokazaćemo sve te parametre, svuda ćete moći da vidite pad koji je direktno zasnovan na nemirima i nasilju u Srbiji - rekao je.

Obratio se građanima i najavio da će na miran i demokratski način da se Srbija izbori sa svim nemirima.

- Pozvaću vas zato 11., 12. i 13. da dođete u Beograd, nije važno koliko nas bude — to seme slobode će početi da klija! Ljudi koji neće dozvoliti nasilje i da se vijore zastave drugih zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema nama. Hvala vam. Pokazali smo trpeljivost i strpljenje. I hvala vam na tome. I hvala vam i na ogromnoj podršci u teškim trenucima. Jer osim onih koji su pomislili da je gotovo, pa pretrčali na drugu stranu, pa sad kad su shvatili da su pogrešili, pa bi da se vraćaju, hvala vama, poštovani građani, koji ništa od vlasti niste imali, ali ste bili verni, ne meni, već našoj državi Srbiji. I pozivam vas da zajedno pobedimo ujedinjeni, mirno, demokratski i sačuvaćemo i odbranićemo našu Srbiju. Srbija je mnogo jača od svih blokadera, od svih onih koji žele da je sruše i unište. Hvala vam i to je tvoja obaveza, to je moja obaveza, to je obaveza svakog od nas. Vidimo se 11., 12. i 13. A posle toga idemo na majanje u Niš, pa da bežimo do "Najsa" - završio je Vučić.

