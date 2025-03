Kako širenje dezinformacija dovodi do gubitka poverenja u medije i političke institucije, kao i kako mogu izazvati društvenu paniku i eskalirati strah među građanima?

- Svedoci smo toga da naslovi ne karakterišu sadržinu teksta, a još gore je ako se neki naslov poklapa sa sadržajem teksta a radi se o širenju mržnje, panike i lažnih vesti. Ljudi se sada više informišu preko portala, onlajn, nego da gledaju medije. Tu dolazi do sudara generacija, jer se mlađi ljudi dosta informišu i putem društvenih mreža - kaže Šahrimanjan Obradović.

- Da li je namera da to kasnije širi putem društvenih mreža, da li je namera da motiviše određene ljude na neke postupke, ili je namera da zaista izveštava građane onako kako jeste? U poslednjih 4 meseca smo videli niz dezinformacija sa portala, a ako pogledamo medijsku klimu koja vlada u našoj državi.

- Srbija još nije naučila kako da napravi otpornost od ovakvih dezinformacija i lažnih vesti, a treba već i da se pozabavimo radom sa decom u osnovnoj školi gde bi ih učili medijskom pismenošću jer naša deca i omladina kreiraju svoju ličnost i odbrambeni sistem od mladih dana. Kada su u pitanju vesti koje se tiče države ili izjava, možete proveriti sve to na javno dostupnim, zvaničnim sajtovima, umesto da se uplićemo u histeriju koja se kasnije širi društvenim mrežama. To je lavina koju ne možete da zaustavite - kaže Šahrimanjan Obradović.

Petrović kaže da postoji vrsta specijalnog, hibridnog rata koji se odvija protiv Srbije neprekidno, od raspada Jugoslavije pa sve do danas:

- Neke televizije rade na način da sve što se ne poklapa sa njihovim pogledom na svet predstavljaju ne samo kako neistinu, već plasiraju kao vrstu državne propagande protiv sopstvenog naroda i sopstvene države. Novinarstvo kao profesija jeste u svojevrsnoj krizi jer danas skoro svako misli da može da bude novinar i da izveštava, a to je zapravo jedan izuzetno odgovoran posao.

On dodaje i da je činjenica da sve što se desi na štetu onih koji protestuju bude preuveličano, iako državne institucije preuzimaju sve moguće korake da se procesuiraju svi oni koji su napravili prekršaje i krivična dela.

- Kada se nešto desi režimu, onda to pokušavaju da minimalizuju, kao što je bio slučaj sa napadom na dečaka u Novom Sadu. To je teško krivično delo načinjeno nad pripadnikom nacionalne manjine, a takođe i nad detetom. Novinarstvo u Srbiji je došlo od sedme sile do jednostavno, samo sile. Mediji treba da budu jedna vrsta medijatora između onih koji su na vlasti i građana, a ne neko ko potpaljuje dodatno tenzije.