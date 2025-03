Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se osvrnuo na napad na dekanku Univerziteta u Nišu, Nataliju Jovanović.

- Za mene je mnogo važnije pitanje, a zašto se rektor Đokić i zašto se prošireni rektorski kolegijum nisu izvinili građanima Niša zbog nasilja koje su neki koji pripadaju takozvanoj akademskoj zajednici prouzrokovali. To je do sada najjezivije nasilje koje su napravili, gde su teško povredili Danijelu Krstić, gde su naneli mnogo lakših povreda ljudima, gde su sprečili slobodno okupljanje ljudi koji drugačije misle od njih. I očekivao sam da će danas u svom saopštenju, osim pominjanja... plata. Plata im je obično tema. Danas su hteli još malo da glume žrtve pa su pomenuli dekanku Filozofskog fakulteta, ženu Banetu Bananu. Ona je rekla da sam je ja ubo - odgovorio je.

Opisao je detalje njene povrede, i objasnio ko je napao i kako to nema politički kontekst.

- Inače, povreda od prilike koja kad seče krastavac ili luk, pošto sam dobio informaciju, nikakve povrede nema, površinska je sasvim, a onda je trebalo to sve da se odigra, a mi smo, vidite, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te, očigledno psihički labilne, starije žene, koja je tog jutra kupila taj nožić i kada je videla da ova kreće prema njoj, upotrebila i to su zloupotrebili, iako cela porodica su blokaderi i tako dalje. Čak i takve stvari su u stanju. Ali je ona napala ili je ova pošla ka njoj, to će već policija i tužilaštvo da ispituju i da rade - rekao je i dodao:

- Mi smo to osudili, to ne smete da dozvolite da se događa, ne smete da vadite nož na bilo koga, ne smete da pomislite da ga koristite bilo gde, i o tome pokazali razliku između nas i njih. Ali sam očekivao od rektora i studenata i svih ostalih, pre svega od studenata, ovo sam više retorski postavljao pitanje rektorima i dekanima, očekujući da osude strašno nasilje koje gledamo svakog dana i strašne laži, poput onoga iz Žarkova, poput svega što se zbivalo u Nišu i tako dalje, a i dalje to nismo čuli.

O scenama nasilja na ulicama

- Pri tome, hoću da građani Srbije znaju da nijedan, slovima i brojem, kad već pričate o tome da su oni za poštovanje institucija, kao što onaj student Vazović na početku vašeg priloga govorio, dakle, toliko poštuje institucije da nijedan svoj skup nisu u skladu sa zakonom prijavili nadležnim institucijama. Nijedan od do sada održanih desetine hiljada skupova na nivou Srbije. Nijedan nisu u skladu sa zakonom prijavili. Što se tiče ljubavi moje majke prema meni, baš joj hvala. Nisam siguran da bi se moja majka Angelina sa tim složila. Ja svakako neću i ne mogu, pošto znam koliko me moja majka voli. U stvari, osećam. Valjda svako dete to oseća.