- Niko iz vlasti niko to nije želeo, dužan sam da odgovorim Đokiću zbog svoje funkcije. Možda je to najlakši izgovor za ono što čine protivpravno u prethonih 5 meseci. Kad kaže "univerzitet je večan a vlast je prolazna", to može da se okrene i da glasi "rektori i dekani su prolazni, a država je večna i važnija od svakog od nas". A državu napada ko stigne, za sve probleme, te nije slučajno i da je i njemu najlakše da okrivi državu. Što se tiče poziva na građanske ratove, potpuno je svejedno hoće li ih podržati đaci, osnovci, srednjoškolci, studenti, od toga neće ničega biti - rekao je.

- Prošlo je to vreme kada su mogli da ucenjuju silom, batinama i svim drugim. Nažalost, postalo je i to vreme i to vreme terora traje već dugo koje su uspostavile pojedine političke partije u našoj zemlji. Terorisali narodne poslanike, tri narodne poslanice povređene, jedna teško povređena, provela 20 dana u bolnici, izliv krvi u mozak imala zbog njihovog divljenja, a onda su ih pratili, onda je nekako to krenulo na svakodnevnom nivou, to nasilje da se povećava i taj teror za koji su mislili da niko ne sme da im se suprotstavi. Ponosan sam što sam na čelu tog otpora, običnih, poštenih ljudi, koji samo žele da žive u normalnoj i pristojnoj Srbiji i što nemam nikakav strah da to kažem.