- Sećate se laži o tome da su pretučeni studenti na Pravnom fakultetu. Jesu, ali između sebe se potukli. To je bilo više mlataranje rukama između njih. Napila se deca, ništa posebno. Da ne pričamo o Novom Sadu sa početka, kada su rekli da su ubačeni elemnti, a onda su tražili da ih pustimo na slobodu. Onda ovo sa romskim dečakom u Novom Sadu, kada su rekli da su im polomljene vilice, ili ne znam šta sve, dok se nije ustanovilo da je to zbog rasističkog napada na dečaka - dodaje Vučić.

Biće uhapšeni svi koji su sprovodili nasilje na ulicama

- Drugo je bilo da se uhapse svi koji su ih napadali. Prvo, stotinu puta manje je bilo napada na njih nego njihovih napada na sve druge. I pri tome, neću da računam nasilne blokade i talačku krizu u RTS-u. Neću da računam nasilne blokade gradskog saobraćaja u prevozu. Neću da računam nasilne blokade Brankovog mosta i sve drugo što je sve. Čisto nasilje i siledžijstvo i maltretiranje građana, zato što to niko ne sme da nazove pravim imenom kao predsednik Srbije, ja smem. Oni kažu da nisu procesuirani svi oni koji su ih napadali. Da, da, sad ću da vam kažem. Jesu. Svi su procesuirani. A napadalo ih je stotinu puta manje nego oni koji su napadali druge. I vidite, najveće nasilje koje je do sad zabeleženo uz Bogatić i Obrenovac je bilo u Nišu. Saglasni smo, složićete se. Verovatno, tako. Nigde nije bilo takvog nasilja. Ni toliko udaraca, ni toliko batinanja, ni takvih teških povreda, ni svega drugoga. Sprovodili su ga blokaderi. Sprovodili su ga na ljudima kojima nisu dali ni da se okupe - rekao je Vučić i dodao:

Zašto nisu pohapšeni

- Svi su na slobodi. Kako su na slobodi, ne znam. Ali imam pravo da pitam kako su na slobodi. I pitaću dok sam živ. Pitaću da li bi bili na slobodi da se to desilo njima. I koliko biste sa RTS-a, vuvuzela duvali i pozivali na hapšenje onih koji su takav strašan zločin počinili. Da vas podsetim, pripadnici Srpske napredne stranke koji su počinili lošu stvar, a samo su štitili prostorije SNS-a, i onda su otišli i napali ih u nekoj drugoj ulici, napadače. U pritvoru su već dva meseca. A ovi koji su bacili ljagu na divni slobodarski Niš, nisu proveli ni dana u pritvoru. I baš nekoga briga. Toliko o pravu i pravdi. I da nastavim dalje. I onda jedna stvar, kada kaže druga strana, u tom smislu poziva na istragu o navodnoj upotrebi zvučnog topa, vi ste sami... Samo polako da se vratimo zahtevima. Pa ima ovim je zahtev. Nije, nije. Od kada je to? Ima ova četiri zahteva koje ja znam. Pa dobro, ali u javnosti oni govore... Imaju četiri zahteva zvanično. Ili je ovo sad peti zahtev? Moje je da brojim. Moje da kažem ono što oni kažu u javnosti da zahtevaju... Aha, znači sad je to peti zahtev. Ja sam veoma srećan da postoji taj zahtev, jer mi to pokazuje da su sve vreme bili politički orijentisani neki ljudi, ne svi. Ima dobar deo studenata koji su tu bili u najboljim namerama, a neki su politički instruisani - rekao je Vučić.