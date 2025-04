BEOGRAD - "Sram ih bilo... To je neka teška bolest kod njih, strašan pik imaju na žene i na decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Ovo su neki čudni običaji, ovo nema veze s pravoslavljem, zna se gde se mole Bogu, na koje dane, kad se drži opelo i tako dalje... ali da sve ovo ostavite po strani, žena im kaže samo idite da učite. Ovaj čovek počinje da je psuje i da je maltretira, a vidi da je sa detetom, vidi da je sa malim detetom...

- Kakav si ti to džentlmen, kakav si ti to čovek. Ali da vam samo kažem, suština je u tome, a što pusti ženu da prođe, što, ko si ti tu da maltretiraš ženu i da ona ne sme da ti kaže šta misli, ti njoj zabranjuješ kretanje, ti njoj ne daš da prođe kroz raskrsnicu, kolima, nego mora da prođe pešice i tako dalje. Nije ona tebi uskratila nikakvo pravo i ona im na sve to kaže potpuno mirno i potpuno lepo, ja imam pravo na svoje mišljenje i ništa više. I po tome vidite koliko su žene hrabrije od nas muškaraca, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući sinoć u Nacionalnom dnevniku TV Pink, gde se osvrnuo na slučaj Kragujevčanke koja se našla na meti groznih psovki i uvreda blokadera jer je potpuno mirno i kulturno samo rekla ono što misli bez vređanja bilo koga.