- Veliki broj profesora Pravnog fakulteta meni zamera zbog medijskih nastupa, smatraju ih štetne po ugled fakulteta i tvrde da iznosim nesitine vezane za njihov rad, a ja tvrdim da to nije rad, već nerad. Mi smo valjda naučeni da univerzitetski profesor treba pre svega da se bavi nastavom i ispitima, pa onda i naučnim radom u onoj meri u kojoj mu to dozvoljavaju ispiti i nastava. U poslednjih nekoliko meseci kao da je sve izopačeno i okrenuto naglavačke, pa zato i ova sednica juče nije mogla da dovede do drugih rezultata - kaže Petrov.