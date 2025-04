- U prethodnim danima je postalo nešto što ne sme da bude dozvoljeno, zborovi. Oni jesu pravo okupljanja, ali ne možemo to pravo iskoristiti za rušenje drugog prava poput zabrane slobode kretanja ili da branimo nekome da komunicira i artikuliše političku ideju -kaže Barac.

On je dalje objasnio da ne smemo blokirati medije u radu jer to vodi anarhiji, koji se radi sa ciljem revolucije, ustanka i drugih sinonima za nasilnu promenu državnog uređenja, ili rušenje države.

- Kada ih pitate šta znači ustanak oni odgovore "ustati", ali to znači nasilno srušiti vlast. Bilo je revolucija bez nasilja, ali nikada ni jedna od njih nije sadržala političku promenu vlasti. Uvek je bilo pod uticajem nekih centara moći, a ne po volji građana. Kada drugi centri moći odlučuju umesto nas samih, mene to zabrinjava. Ono što ovaj politički trenutak čini opasnim je to što se blokiraju privatne kompanije, političke stranke koje drže štand, što je najnormalniji deo političkog aktivizma svuda u svetu - kaže Barac.