"Očekujem da imam taj susret. On je suviše zauzet, uvek je moguće da se nešto promeni, nije još uvek zakucan termin, ali vi znate da sam ja veoma oprezan kada o tome govorim. To bi bila ogromna čast za našu Srbiju i verujem da je to izvodljivo", rekao je Vučić .

"Sigurno je da se takvi sastanci ne rade bez temeljnih priprema i bez velikih očekivanja da će međusobni odnosi da skoče. To nikako nije mala stvar. Tramp je "skup" sagovornik, on na razgovore dolazi, jer zna da razgovara sa izgledima na dobrar politički dijalog, jer mu je potrebna Srbija za američku viziju odnosa na globalnom nivou. Amerikanci nikad ne gledaju jednu državu pojedinačno, njih uvek interesuje region, a tu je Srbija ključna", naglašava naš sagovornik.

"To nije slučajno, već je posledica napora srpske strane da stabilizuje i ojača dijalog sa Amerikom, bez čega nijedna država, naročito država našeg formata i naše geografske i međunarodne pozicije, ne može da postigne nikakav cilj. To ne znači da se morate usklađivati sa Amerikom sto odsto, ali ne smete biti u onoj vrsti odnosa kakav je bio sa prethodnom američkom administracijom koja je mnogo toga radila uz vidljivu nameru da Srbiju povredi. Primer je kako su se ponašali prema kosovskom problemu. Ovde se pokazuje da je došlo drugo vreme, a znak da je tako je i imenovanje ambasadora koji je etnički Srbin. Ne treba to preuveličavati, ali u najmanju ruku to je satisfakcija i za javno mnjenje u Srbiji koje je u više navrata snažno izrazilo nadu da bi upravo sa Trampom odnosi mogli biti bolji. To je gest koji pokazuje razumevanje da se u Americi prati kako srpska javnost i srpska politika reaguje i evo to je jedan uzvratni korak", ocenjuje Božinović.