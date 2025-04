- Nestvaran teror građana Srbije i Beograda. to je međunarodni putni pravac. Sasvim iracionalno nasilje. Nasilje radi nasilja, bez cilja i poente. A ovo što smo videli danas je, rekla bih, kao neka trešnjica na šlag na tu tortu, a posebno zato što su to uglavnom maloletnici, dok su gimnazijalci, koji su, rekla bih, brutalno zloupotrebljeni od strane političkih stranaka, bivše vlasti i starih blokadera, ali iracionalno nasilje i, rekla bih, zaista jedan teror koji je teško razumeti, potpuno je nemoguće razumeti zašto bi grupa maloletnika njih, pa u piku ih je bilo 500, sad ih je već ispod 100, ali i dalje blokiraju, blokirali međunarodni putni pravac ili bilo koju ulicu. Ali dobro, sve se svelo na nasilje, nasilje, nasilje, teror nad stanovništvom i šta da radite? Na kraju i kraju zbog toga sve manje ljudi, valjda, učestvuje u tome.

- To je bruka koja će biti upisana u anale. Na NNV zahvaljujući glasovima profesora, izglasali su da studenti ne mogu da glasaju da li je većina studenata za nastavu ili blokade. To je ono što obećavaju građanima kao bolju Srbiju. To bi bila Srbija totalitarnog karaktera, u kojoj bi sebi dala sva prava, a svima ostalima oduzeli i ona osnovna prava. Za to će morati da odgovoraju, jer su mislili da su dovoljno važni da sebe mogu da stave iznad ustava i zakona. Svi oni će morati da odgovaraju.