- I opet sve ih je manje na svim fakultetima. Niko nijednu normalnu osobu, zdravorazumsku osobu u ovoj našoj zemlji ne može da ubedi da je 20 i 50 ili 100 studenata u blokadi blokiralo fakultete od 5-8 hiljada studenata. Ne. Nisu to oni i to nisu njihove blokade. Rektor je blokirao univerzitet, odnosno dekani su blokirali svoje pojedinačne fakultete - naglasila je Brnabić.

- To je čista diskriminacija protiv većine studenata, koji žele da uče, koji žele da nastave svoje studiranje i kojima je to osnovno ljudsko pravo i svakako pravo koje je Ustavom zagarantovano. Za to će pravno morati da odgovaraju oni koji su deci, mladim ljudima to pravo oduzeli i to samo zato što su mislili da su oni dovoljno važni da mogu sebe da stave iznad zakona i Ustava Republike Srbije, da sebe mogu da stave iznad države. Niko nije iznad države i niko nije iznad Ustava i zakona i na kraju će svi oni morati za ovo brutalno kršenje zakona i Ustava da odgovaraju - navela je Brnabić.