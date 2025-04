"Sutra dolazi i SPS. To su liste koje su se odazvale na konsultacije, 6 ili 7 lista, što je više nego dovoljno za legitimitet. Ispred naše liste će biti petoro i troje koalicionih partnera. Razgovara se o formiranju nove vlade, predsednik čeka odgovor od poslaničkih grupa da li imaju većinu za izbor vlade. Mi ako kažemo da nemamo većinu ili da smo stava da ne treba da se bira nova vlada, onda će to biti proces. Naš stav je da treba da idemo u novu vladu i da se izabere do 18. aprila. Neki dan ranije od 18. aprila, jer mora novi mandatar da obavi konsultacije, to nije odluka dvoje ljudi", kazao je Vučević za K1