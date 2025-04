Naime, studenti blokaderi sa FON-a prvo su se juče okupili u prostorijama svog fakulteta da održe tribinu i odakle su preko društvenih mreža posali poruku da sve okupljene to veče očekuju "veliki gost iznenađenja", ali okačili sliku gde se vidi teniska loptica i karta na kojoj je Džoker, što je jedan od nadimaka poznatog tenisera Novaka Đokovića .

"Gost iznenađenja večeras si bio ti! Da, stvarno ti. Ako si spreman bio da odložiš sve obaveze da dođeš, budi spreman da to uradiš i svaki dan u istorijskom momentu kada menjamo društvo u kom živimo", objavili su studenti blokaderi nakon što se na njihovoj tribini niko nije pojavio.

Očekivano, većina ljudi veoma bi želela da vidi Novaka Đokovića, dok su se drugi ponadali da će ga iskoristitu u svoje političke svrhe pa je tako jedan korsnik tvitera napisao: "Vi razumete da Srbija ima dva džokera, gde je jedan popularan koliko i studneti, ali noćas ima tekmu u Denveru, dok je drugi jedina osoba koja je popularnija od studenata? Ako on dođe, možemo sutra na izbore, pa da završavamo ovo, da se zahtevi ispune, a vi se vrnete na fakultete. "

"Veliki gost iznenađenja“ još uvek nije bio poznat, mada su mnogi pretpostavljali da je u pitanju Novak Đoković, pa su zbog toga oba amfiteatra na FON bila puna do poslednje stolice" Mnogi PRETPOSTAVLJALI!? Bili u krivu. Sad na Tw pljuvka po Noletu što to nije bio On", napisao je jedan korisnik Tvitera