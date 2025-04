Rok za formiranje nove vlade je 18. april. Ukoliko do tada ne bude postignut dogovor, biće neophodno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

- Ono što je najbolje za građane Srbije jeste formiranje nove vlade, odnosno sa novim mandatarom, i da se taj rok ispoštuje do 18. aprila s obzirom na to da je mnogo vremena izgubljeno zbog novonastale društvene i političke situacije. Iskreno smatram da je to najmanja komplikacija i najbolje rešenje za izlazak iz krize. Mislim da SNS nema ništa protiv da se organizuju izbori, ali se plašim da svi drugi imaju problem sa tim.