O tome najbolje govori činjenica da su najavili da će na njihovom protestu prisustovati gost iznenađenja, a kako su to mnogi protumačili, slavni teniser na svetu Novak Đoković . Međutim, to se nije dogodilo.

- Možemo da pretpostavljamo da je pokušaj da se stimuliše dolazak što više ljudi, da se kaže biće iznenađenje, možda se pojavi Novak ili neko od poznatih tenisera, ali to je sekundarno, zaista. Banalno je suvišno da bih ja sad takve stvari komentarisao. Mene najviše interesuje da ti mladi ljudi ne ne trpe najveće posledice ovog celog društvenog galimatijasa. Ove napore države, ja to vidim kao konstruktivne stvari. Želja da se ne uđe u još jednu godinu kojoj preti gubitak. Mnogo je tu problema dodatnih o kojima je teško sagledati sve elemente. Ali to bi trebalo da bude interes svih, ne studenata samo, nego i profesora, i univerzitetske zajednice, i države, i roditelja - rekao je Miletić i dodao:

- Najveće posledice trpeće upravo studenti, jer oni će izgubiti akademsku godinu ukoliko do toga dođe. A tu smo na ivici da do toga dođe. To su mladi ljudi, oni žele da promene svet, da promene neke nepravde, neke anomalije u društvu i njihova borba je za mene potpuno legitimna. Čak i poželjno je da intelektualci u pobuni to urade. Jedino se ne slažem sa metodama borbe u smislu blokade univerziteta. Ako uzmemo to, da mi vrlo brzo ulazimo u Uskršnje i Prvomajske praznike, jasno je da ne može da se ostane na statusu kvo - rekao je Jakovljević.