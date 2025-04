"Ove Trampove mere koje zahvataju skoro sve zemlje, isključivo su ekonomskog karaktera jer su među zemljama kojima su povećane carine i one koje su vrlo bliske SAD, kao i one koje nisu. Tako da ne možemo reći da ima neke politike. Možda će vremenom, kada se bude jedna po jedna država razmatrala, doći do nekih promena i tu se tek može pojaviti neka politika ali za sada svakako ne", jasan je Bušatlija.

"Nas to direktno neće mnogo pogoditi jer malo izvozimo na tržište SAD, pa to malo kad se smanji opet je beznačajno", kaže Madžar.

"Na nivou sveta to je jedna nepovoljna promena. Naime, sam Tramp ima neki svoj partikularni interes jer će te carine pomoći da se neke firme i neki sektori koji su premešteni u druge zemlje, mahom u Kinu zbog jeftinije radne snage, da se vrate u SAD pa će to poboljšati američku situaciju u pogledu zaposlenosti, što zadovoljava taj radnički deo biračkog tela. No, i ti njegovi partikularni interesi neće dugo biti zadovoljavani jer kada se krene nepovoljnim putem u smislu efikasnosti za svetsku privredu, to će se vratiti i Americi jer joj je potrebno potentno okruženje", obrazložio je Madžar.