"Blokaderi su ušli u ozbiljne terorističke planove, ovo ide do ludila i nije nikakva šala. Otimanjem programa RTS oni zapravo pokušavaju da otmu celu državu, jer je to Javni servis svih građana Srbije, ma koliko se neko slagao ili ne slagao sa njihovom uređivačkom politikom! Šta je sledeće? Skupština i Predsedništvo! To je nedopustivo i država neće dopustiti da se neko iživljava nad građanima", skandalizovan je Bulatović.