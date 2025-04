- Nije lako pronaći pozitivne stvari, ali uvek nešto dobro možete da čujete, saznate i naučite da biste mogli da izvučete dobre zaključke za svoje građane i za svoj narod. Što se tiče Trampovih tarifa, Trampove tarife su po čudnoj formuli izračunate. Ne znam da li ste uspeli da sagledate to. Mi imamo drugačije brojeve jer mi radimo po Eurostatu, oni imaju neku američku evidenciju koja je za nas vrlo čudna. Oni računaju nivo robne razmene, trgovinske razmene. I oni kažu da ako Srbija ima 600 miliona suficita, dakle mi za 600 miliona dolara više izvezemo u Ameriku nego što uvezemo robe američke u Srbiju, onih 600 miliona podeli sa ukupnom trgovinskom razmenom koja je 800 i nešto. I kaže to je 0,74%. Je li blizu 800, nije važno, ili 600 i nešto, sa 800 i nešto. To je 0,74, odnosno 74%. Na to podeljeno sa 2, to je 37%. Iz mnogo razloga je to čudno, ali da se ne bi ljudi brinuli, rešićemo, postaraćemo se za to, siguran sam da ćemo to moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima i sa predsednikom Trampom. To je pitanje za jugo import, prvi partizan i proizvođače guma, posebno za kamione i autobuse, Toyota, RC, Linglong. Japanci, Kinezi, Zindži, izredineni su nam to važno pitanje, jer im je to veliko tržište i zato ćemo gledati kako i na koji način to da rešimo - odgovorio je Vučić.