Brnabić je istakla da su sada pale sve maske i da se iza deklarastičke borbe za institucije i pravednije društvo krio put do Đilasove Vlade ma kako je oni nazivali .

“Od početka u stvari je to bila jasna osovina između bivše vlasti - Đilasove opozicije, koja danas traži Đilasovu vladu. To nije ni prelazna vlada, ni ekspertska vlada - to je Đilasova vlada i vlada univerziteta, pre svega rektora Univerziteta u Beogradu i proširenog rektorskog kolegijuma, i svih onih koji su nas četiri meseca ubeđivali da su za neku lepšu, bolju i pravedniju Srbiju, za institucije koje rade… A u stvari su četiri meseca rušili institucije, slabili Srbiju i konačno izašli sada, kada su pale sve maske, sa tim da tu jasna osovina postoji”, izjavila je predsednica parlamenta.