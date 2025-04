On je istakao i da stranka mora da ima sadržaja i da ljudi moraju da osete zašto su u toj stranci.

- Doneli smo odluku da SNS bude deo Pokreta za državu i narod, koji treba da bude široki front patriota. Baš u ovom trenutku treba pokret, ovo je momenat gde se opredeljujemo da li ćemo blokirati državu ili će da živi. Pokret bi do Vidovdana trebalo da dobije jasniji format - rekao je Vučević.

Na saboru će biti priča o ekonomiji i kulturi

Vučević je otkrio i da se u Beogradu očekuje veliki sabor 11, 12. i 13. aprila, te da to neće biti politički miting.

- Biće priča o ekonomiji, kulturi, biće prisutni ljudi sa KiM i Republike Srpske. Subota je Lazareva subota, Vrbica, deci će biti posvećen dan. I to je deo pravljenja pokreta za odbranu države - ocenio je on.

Ministarstvo ne sme da dozvoli više da stranci štampaju udžbenike

- Interesantno je da neka nevladina organizacija prima milione dolara iz drugih država. Veliko je to pitanje da li su to nevladine organizacije, pošto dobijaju pare od vlade, ali druge države. Prosveta je dugo pripremana za ovo što se desilo. Ministarstvo ne sme da dozvoli više da stranci štampaju udžbenike. Država mora da štampa udžbenike za srpski jezik, istoriju, geografiju, svet oko nas. Pravljeno je sistematski sve to 25 godina. Neki ljudi su se naivno priključili tome. Nismo znali ni da ćemo izgubiti 16 ljudskih života, ali je taj mehanizam pripreman. Imali su praksu kroz tragediju u Ribnikaru i Duboni, da bi sa padom nadstrešnice aktivirali okidač. Suština je da je neko zaključao srpske škole, što nije bilo ni za vreme Drugog svetskog rata - kazao je Vučević.