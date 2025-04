- Ja jesam bila u svojstvu građanke i mislim da je to obaveza za svakoga od nas koji je na bilo koji način učestvovao u gradnji Srbije. Dakle, mi smo gradili Srbiju godinama. Ja sam šest godina bila ministrka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Iza nas su ostale stotine kilometara puteva, pruga i tako dalje.

Kada kažem nas, dakle, to su čitavi timovi. Nikad nijedan čovek nije taj koji praktično sve radi. Ja sam bila i mi smo razgovarali pre svega o načinima kako smo vodili projekte jer ako vodite prugu ili vodite auto-put postoje određeni načini i procedure koje vi jednostavno imate i poštujete da biste došli do rezultata. Tako da sam ja pre svega sa ljudima razgovarala o tome kako smo vodili projekte, radne grupe - započela je Mihajlović i nastavila:

- Ja sam recimo formirala za svaki projekat radnu grupu. Tu su sedeli ljudi, od ministarstva do svih mogućih institucija. Ništa se nije radilo napamet. I to je ono što se vrlo često sluša i što se pokušava u stvari.

Nekako izokrenuti, izmanipulisati, pogotovo od strane opozicionih medija i opozicionih političara, da sve što smo mi radili, mi smo to nešto preko kolena radili, sedeli, dopisivali se, dogovarali se u četiri oka šta će se raditi. Ne. Čitav sistem stoji i za svaki kilometar puta i za svaki kilometar pruge i to je ono u stvari o čemu sam ja s ljudima razgovarala.

- To nije imalo veze s nama. Mi nismo pomenuli nadstrešnicu i na kraju krajeva, da vam kažem nešto, nadstrešnica se desila, dakle tragedija se desila i nesreća se desila i postoje odgovorni organi koji se bave onima koji su odgovorni. Da li je to izvođač ili to nadzor, videćemo u narednom vremenu.