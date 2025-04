Plan, nazvan "Lovac i košuta" koji su blokaderi pokušali da drže u strogoj tajnosti, ima za cilj potpunu blokadu RTS-a i upad u tu instituciju, a što bi se realizovalo danas

Fakulteti koji su u blokadi, kvalifikovanom većinom od 48,08 odsto izglasali su da kreću u akciju okupacije RTS-a. Time je razotkriven još jedan brutalan plan blokadera za terorisanje građana, a ovog puta posebno zaposlenih na Javnom servisu. Plan, nazvan "Lovac i košuta" koji su blokaderi pokušali da drže u strogoj tajnosti, ima za cilj potpunu blokadu RTS-a i upad u tu instituciju, a što bi, prema saznanjima Informera, treba da se dogodi danas. Inače, za ovu akciju je glasalo 25 fakulteta,12 je bilo protiv, 10 nije glasalo, dok je 5 bilo uzdržano.

Da li je ovo ujedno i presedan i da li se konačno može očekivati adekvatna i zakonska reakcija pravosudnih i ostalih nadležnih organa?Koji je odgovor države i da li bi on morao da usledi nakon apsurdne situacije u koju smo došli da studenti blokaderi,a koji nisu završili ni osnovne studije,sebi daju za pravo da drže lekciju čitavoj naciji kako treba preurediti politički sistem,uz anarhističke ideje, Ili kroz skrivene agende i instrukcije onih koji stoje iza blokada i skupova i udara na državni poredak. Gosti Kurir televizije, koji su razgovarali na ovu temu bili su: bivša potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović i sociolog i stručnjak za bezbednost prof.dr Ilija Kajtez.

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da smo mi već odavno u tački usijanja i da to traje zato što je država na samom početku odabrala pokušaj dijaloga, bez obzira što svi znamo da plenumi nisu slučajni. To se ranije planiralo, kako bismo mi došli u ovu situaciju da sve ovo trpimo već nekoliko meseci. To je trpljenje i u odnosu na ekonomsku politiku države. Ono što je danas plan, traži jednu ozbiljnu reakciju. Moramo videti ljude koji će odgovarati za sve što čine - rekla je Mihajlovićeva i dodala:

- Zatvaranje bilo kakvog puta, petlje ili nekog prelaza, medijskih kuća RTS-a, Informera, Kurira, to je sve nenormalno i vodi anarhiji. Zna se koja je politika anarhije. Moramo biti svesni da je sve manji broj blokadera u Srbiji, što ih je manje, nasilje je ogoljenije i jače. Sve ovo što mi živimo je nasilnička atmosfera, ali država je starija od svakog pojedinca i očekujem da se neke stvari regulišu.

Kajtez je izneo stav da trenutna situacija predstavlja ozbiljan udar na državu, ali da oni koji vode državu i dalje procenjuju trenutnu situaciju, smatrajući da još nije vreme za konačan odgovor. Prema njegovim rečima, blokaderi i oni koji stoje iza njih ulažu ogromne sume novca, a trenutak kada njihovo iživljavanje postane besmisleno, država će doneti konačnu odluku.

1/4 Vidi galeriju Blokaderi ispred zgrade RTS Foto: Kurir

- Ovo je udar na državu, sa razlikom da oni koji vode državu to svakodnevno prate i oni još procenjuju da nije vreme da država odsvira definitivni kraj, sve ovo što čine blokaderi i oni koji stoje iza njih, oni koji su uložili ogromne pare koje sada nestaju. Onog trenutka kada se to njihovo iživljavanje obesmisli, onda će država odsvirati kraj. Kad se sve sabralo sa komšijama koji su oko nas, tri milijarde je uloženo u državu Srbiju i malobrojni srpski narod, odnosno za rušenje vlasti. To su ogromne pare, e sad, kada neko uzme taj novac, onda mora i da opravda, da pokaže i prikaže. Ljudi kada napadaju ministra, oni moraju to da snimaju, da bi dokumentovali i pokazali svojim gazdama da su odradili posao. Mislim na spoljni faktor onih glavnih država, dok su ovi iz regiona podizvođači. Pod glavne smatram Berlin i London, deo Francuske i deo Bajdenove administracije. Hvala Bogu da nas je pogledao i da je Tramp pobedio, inače da on nije pobedio mi bi u Srbiji imali građanski rat – rekao je Kajtez i dodao:

- Pod onima koji treba da opravdaju novac, mislim na one koji imaju političke ambicije. Pošto sam ja univerzitetski profesor, volim da kažem da student kada mora da polaže ispit od 30-40 pitanja, ima veliki problem. E zamislite da taj student smisli projekat blokiranje Mostara, odnosno petlje, na 40 gustih strana. Nemojte mi samo reći da su to oni napisali, već su im rukovodioci dali. Navodno, odlučuje plenum o nečemu. On ne odlučuje ništa, to je samo maska. Onda plenum preko svojih profesora, koji su takođe na platnom spisku, izveštavaju. Zatim im objašnjavaju šta treba da rade, slučajnost ne postoji. Kada vi pogledate kako oni postupaju, to je vojnički ustrojen model postupanja. Ovi u žutim prslucima, mi u vojsci bi to rekli da su to vodnici.

Foto: Kurir Televizija

Rektor Vladan Đokić je, prema tvrdnjama Zorane Mihajlović, stvorio uslove koji su omogućili blokade fakulteta, a time i onemogućavanje prava na obrazovanje. Ističe da su blokade bile organizovane od strane male grupe ljudi, te da tvrdnje o nevinosti studenata nisu tačne, i da će se promena Vlade desiti isključivo na izborima, a ne na drugi način.

- Rektor Đokić je čovek koji je stvorio uslove da imamo blokade fakulteta, on je jedan od onih koji je omogućio da manja grupa ljudi blokadera zatvori fakultete i onemogući pravo obrazovanja. To je od samog početka moralo da bude jasno, ova priča kako su studenti nevini, apsolutno nije tačna. Narod ove države neće blokadere i instrukciju. Ako Vlada treba da se menja, menjaće se na izborima i ni na jedan drugi način. Od rektora Đokića do ostalih dekana i profesora vi jasno vidite političku ambiciju i to onu "juriš na fotelju". Ne žele da pomognu ovoj državi, već žele da budu u fotelji ministra, predsednika itd... Sedam, osam dana nakon tragedije, kada su njihovi zahtevi dati, predsednik Vučić je rekao "videćete, zahtevi uopšte neće biti bitni". Tako se i dogodilo, 16 minuta tišine u smislu saosećanja je samo farsa za političku akciju koju mi sada živimo – rekla je Mihajlovićeva.

"DA DONALD TRAMP NIJE POBEDIO NA IZBORIMA, U SRBIJI BI IZBIO GRAĐANSKI RAT!" Ilija Kajtez i Zorana Mihajlović za Kurir: Trpimo anarhiju mesecima Izvor: Kurir televizija

Ilija Kajtez je objasnio da je Srbija pod blokaderima već godinama unazad, insinuirajući na strane sile i države regiona.

- Službe rade svoj posao 24 sata. Mi smo pod specijalnim akcijama i hibridnim napadima sve ove godine. Od dolaska SNS-a na vlast, mi imamo stalne blokade. Nas napadaju svetske velike službe, koje imaju ogromne resurse i ispostavu. Ovde je najvažnija hrvatska obaveštajna služba, koja je maksimalno usredsređena protiv Srba. Ovde su pokupovali preduzeća, imaju firme, govorimo isti jezik...- zaključio je Kajtez.

