- Najverovatnije ću sutra da se obratim naciji, kada ću reći ime mandatara. Govoriću o tome. Situacija u BiH, iz mog ugla posmatrano i zahvaljujući lošoj reakciji, onoga što nazivamo međunarodna zajednica, izmiče kontroli. Nisam siguran u kom smeru to dalje ide. Brine me činjenica, razgovarajući sa predstavnicima EU, NATO, Englezi su bili u poseti, shvatio sam da niko ne želi kompromisna rešenja, svi žele konačni obračun sa Dodikom. Teško vreme za naš narod. Jučerašnje odluke Austrije i Nemačke da zabrane ulazak Dodiku, uslediće i druge zemlje. To samo stvari komplikuje umesto da se rešavaju. Pretnja SDA, koja pripada najvećoj političkoj partiji bošnjaka i muslimana u BiH, kažu da moramo da pucamo jedni na druge, na to niko neće ni da reaguje, smatraju potpuno normalnim. Toliko je zlokobna da izražavam strah od tako neodgovornih, neozbiljnih i zastrašujućih izjava u nadi da će biti pameti da se to prevaziđe.