Tvrdi i da Srbija sa Rusijom i Mađarskom uvodi nove međunarodne standarde, a to je, kako kaže, da štiti svoje državljane kriminalce iz BiH, koji prete državnim institucijama i javno zagovaraju sukob regionalnog karaktera.

"Pozivamo članice PIC da daju podršku institucijama BiH da uspešno odgovore na odluku Interpola, jer je Srbija od ranije poznata kao država koja je zloupotrebljava sistem Interpola za raspisivanje potjernica", konstatovao je on.

"One govore o frustriranosti, ne samo Heleza već i bošnjačke političke elite zato što ne mogu da sprovedu ono što su naumili - da uhapse Dodika i obračunaju se s njim, kao preduslovom i uvodom u obračun sa RS i sužavanjem njenih nadležnosti kako bi se ona utopila u unitarnu BiH, što je njihov politički cilj. Sve ovo govori o tim njihovim velikim frustracijama, a to je mnogo opasnije od samih reči koje je izgovorio, jer to nezadovoljstvo je nešto što gura bošnjačku političku elitu u dalju konfrontaciju i sukobljavanja, a možda čak i u neke nepromišljene poteze koji bi bili opasni po bezbednost celog regiona. Nadam se da će zato međunarodna zajednica pokazati pribranost i odlučnost da u regionu sačuva mir jer dobro je poznato da ako je BiH nestabilna, nestabilan će biti ceo region jer se u njoj prelamaju srpski, hrvatski i bošnjački interesi", jasan je Graovac.