Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju ugovora o superkompjuteru i razvoju veštačke inteligencije između Kancelarije za IT i eUpravu i francuske kompanije Bul Sas, koja je deo Eviden grupe.

"To znači da će vlasnici start ap kompanija ili ljudi koji razmišljaju da krenu u privatan biznis, biti dodatno ohrabreni da takvu odluku donesu, oni koji već posluju mogu još brže i kvalitetnije da razvijaju biznis. To znači da ćemo moći da idemo u realizaciju projekta digitalizacije zdravstvene administracije, da ljudi manje budu zatrpani papirima, da to ide jednostavnije, uz zaštitu ličnih podataka", rekao je Vučević.