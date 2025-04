"To nije samo politički pokret, to je nacionalni odgovor na potrebu za jedinstvom, stabilnošću i odlučnošću da se Srbija sačuva, dodatno ojača i unapredi. U trenutku kada se suočavamo sa sve većim spoljnim pritiscima i izazovima, predsednik Vučić je pokretom jasno poručio da Srbija mora da stoji sabrana, čvrsta i ponosna. Pokret će okupiti sve one kojima je Srbija na prvom mestu, od profesora, akademika, do svih onih koji žele da se bore za budućnost i dalji napredak naše zemlje", izjavila je ona i dodala: