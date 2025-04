Slušaj vest

Nova vlada samo što nije formirana, ali od ideje "prelazne" ili, kako vlast direktnije kaže, "Đilasove vlade", neki još ne odustaju. Ova ideja je nametnuta i pojedinim studentima koji su u blokadi. Neki od njih, pod uticajem opozicije, predstavili su ovaj koncept na Univerzitetskom plenumu kolegama u Kragujevcu i Nišu, a ideja da studenti praktično zatraže i peti zahtev razmatrana je i na takozvanim zborovima u Valjevu, Jagodini i Šapcu.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS i Dušan Janjić, iz Foruma za etničke odnose.

1/12 Vidi galeriju SKUPŠTINA SRBIJE POTVRDILA MANDATE NOVIM POSLANICIMA: Miloš Vučević izložio ekspoze, bira se NOVA VLADA Foto: Petar Aleksić

Janjić je izneo svoj osvrt na celokupnu situaciju oko nove vlade:

- Zaista je bila obaveza vladajuće koalicije, ustavna i zakonska, da formiraju vladu. Dakle, ne znam za vladu koja nije prošla izbore. Mislim da je formiranje vlade nešto što pomaže, institucije moraju da rade, iako im deo građana ne daje podršku, ali to mora da se uradi. Nadam se da će formiranjem nove vlade, a to ide ubrzano sada, doći do oživljavanja institucionog mehanizma koji može da doprinese rešavanju ove komplikovane situacije.

Gajović je odgonetnuo zašto je i dalje Đilasova vlada tema u delu parlamentarne opozicije:

- Moram da podsetim da smo prvo u novembru ili decembru pričali o rekonstrukciji vlade. Do nje nije došlo, zbog toga što je u međuvremenu došlo do odstupanja mandatara, odnosno Vučević je podneo ostavku, Narodna Skupština je usvojila ostavke, pa je vlada formalno pala. S druge strane, opozicija sve vreme pokušava da se inflitrira u studentske pokrete i da nadmetne svoje političke stavove ne bi li došli do ciljeva, a jedan od ciljeva je svakako ta prelazna vlada. Takve vrste vlade govore da je opoziciji bilo važno da uđu u vlast i da to rade bez izbora. Bilo je dileme, ali izbora teško može da bude, jer ćemo tako izgubiti još makar šest meseci. To govorim jer nemamo Savet REM-a, odnosno regulatora koji će kontrolisati elektronske medije koliko su stranke zastupljene u tome, ne možemo ući u izbore bez Saveta REM-a. To treba da prođe proceduru od dva meseca, a od raspisivanja izbora ima 60 dana, pa je to previše izgubljenog vremena za Srbiju koja je trenutno, zbog cele situacije, zastala, a naročito u ekonomskom razvoju koji ćemo osetiti za mesec ili dva.

Gosti "Usijanja" izneli detaljnu analizu oko teme nove vlade Izvor: Kurir televizija

Ibrahimović se nadovezao na ovu temu, pa rekao:

- Studenti jesu važan deo društva i mislim da je vrlo važno da čujemo šta oni misle, ali oni moraju da artikulišu svoje zahteve, da predstave svoju platformu, pa dobiju određen broj birača i tako participiraju u donošenju političkih odluka. Kada pričamo o promeni vlasti, to je prirodan proces koji se odvija kroz redovne izbore i mislim da drugačiji način da se dođe na vlast ne postoji. Ne bi trebalo da se cela priča svede na to da oni žele promenu vlasti, mislim da opozicija treba da poziva na dijalog i da se dođe do rešenja, odnosno do izlaza iz duboke društvene krize.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.