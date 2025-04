„Njihov suštinski zahtev je promena vlasti i obojena revolucija, u skladu sa stranim nalozima. I to će svima biti jasno u narednih nekoliko dana. Ali nikakve prelazne vlade neće biti. Kako sada stvari stoje, biće formirana vlada u skladu sa Ustavom i zakonskim rokovima i sačuvaćemo Srbiju“ te ocenio da šta god da srpske vlasti urade na planu ispunjavanja studentskih zahteva to neće biti dovoljno jer je Đilasova vlada .

"To je jedino što će da traže"

- Šta god da uradimo, nikada neće biti dovoljno i sve će se svesti na to da će da zatraže ekspertsku, prelaznu ili Đilasovsku vladu. I to je jedino što će da traže“, rekao je on.