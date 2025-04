Na pitanje kako tumači spoljne i druge pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku, Bolton je naveo da spoljni faktori ne bi trebalo da se koriste nesporazumima da bi uzrokovali regionalnu nestabilnost za ostvarenje svojih ciljeva. On je istakao da rešenje ne bi trebalo da bude u demonizaciji bilo koga, već da se ohrabruje, kako kaže, ono što bi on lično voleo da vidi a to je diplomatska aktivnost iza kulisa.