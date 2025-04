Slušaj vest

Predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović govorio je jutros o jezivom nasilju koje se dogodilo 8. marta, a kada je građanin, pored maloletnog deteta nasrnuo na aktiviste SNS.

Objasnio je da je u pitanju bio planski, dobro osmišljen napad, jer su, pored nasilnika koji je udario dvoje ljudi, u njegovom prisustvu, bili još neki ljudi koji su sve što se dešava i snimali.

- Sve što se dešava u proteklih pet meseci je akt nasilja. Pomenuću napad na štandu SNS-a, 8. marta... Naši aktivisti SNS su delili ruže damama, i onda je došao jedan gospodin da provocira, i da zlo bude veće, bio je sa maloletnim detetom. Pored njega je bilo još dvoje ljudi, koji su snimali. Dakle, bilo je sve to dobro organizovano.... Ideja je bila da se verbalnim napadima isprovociraju aktivisti, da dođe do nasilja... Pa bi se na tajkunskim medijima pisalo da su ljudi napali čoveka sa detetom. Naši aktivisti su bili mirni, nisu se dali isprovocirati... I posle 20 minuta, kada je taj čovek video da nema ništa od nasilja, počeo je on da napada - rekao je Aritonović u "Jutru sa dušom", pa dodao:

Foto: Printscreen/TV Pink

- Počeo je da napada ljude, da lomi štand...Povredio je dvoje aktivista, i sreća je da imamo video snimak incidenta koji će biti upotrebljen za procesuiranje. Imamo dehumanizaciju tajkunskih medija... Taj incident je opisan kao obračun građana sa aktivistima SNS i oni ga u svojim tekstovima opravdavaju... Onda imamo dejstvo njihovih grupa na društbenim mrežama, koje podržavaju nasilje, podstrekuju na novo nasilje... Ta dehumanizacija prema Vučiću, pa i ostalim nivoima vladajuće stranke... Oni to rade na svim nivoima, i plasiranje laži i dezinformacija je postao njihov manir - dodao je Aritonović za Pink.

Kako kaže, oni više ne vide izlaz, pa se koriste nasiljem.

- Sa nasiljem su krenuli u skupštinu, pa u skupštini Grada Beograda, pa na sednicama svih gradskih opština... Obrenovac, pa svuda... - rekao je potom Aritonović.

"Blokade studenata i đaka pretvorile su se u Đilasovo traženje prelazne vlade"

Predsedik opštine Stari grad Radoslav Marjanović istakao je danas za ''Jutro sa dušom'' da je u Starom gradu nedavno zabeležen jedan ozbiljan incident, i to kada su održavane redovne aktivnosti štanda SNS-a. Marjanović je ocenio da ovakve stvari više ne smeju da se dešavaju, a onda opisao incident gde je napadnut jedan stariji građanin.

Foto: Printscreen/TV Pink

- Jedan komšija stariji, sa Dorćola, bio je tu na štandu.... I onda ga je bacio jedan mladić od 30 godina otprilike... On je završio na Urgentnom centru. To je bilo dve ili tri nedelje pred 15. mart. Ono što je bila organizacija studenata i blokadera - rekao je on.

Kako kaže, nasilje koje se u poslednje vreme dešava po opštinama nije počelo od Niša kada su se desili incidenti, već traje odavno.

- To su frustracije odbornika, opozicije, to su sve aktivisti opozicionih stranaka... Tu vidimo nedostatak politike, i jednu želju da se nasilno dođe na vlast. Zato ne treba da nas čudi da Đilas predlaže prelaznu vladu... Videli smo blokade škola, fakulteta, i to se pretvorilo u traženje prelazne vlade Dragana Đilasa... Imamo i Pavla Grbovića, koji raži bilo kakvu vladu - dodao je Marjanović.

Za nama meseci nasilja

U nekoliko gradova u Srbiji, demolirane su prostorije SNS. Nasilnici, blokaderi, ispisivali su uvredljive grafite, razbijali staklo i uništavali sve što su mogli.

U dva mesta blizu Kraljeva, Miločaj i Cvetke, 24. februara nasilni blokaderi su napravili dva incidenta. Najpre su ispred mesne zajednice u selu Cvetke okupljeni blokaderi gađali jajima gradonačelnika Kraljeva Predraga Terića dok je u mesnoj zajednici Miločaj deo opozicije ukrao i spalio zastavu SNS.

Ne propustite Politika SRAMOTNO! Članovi lokalne opozicije gađali gradonačelnika Kraljeva jajima

Krenuli na autobus sa pristalicama SNS

Pristalice Srpske napredne stranke krenule su 28. februara na skup predsednika Aleksandra Vučića u Zaječaru. Studenti blokaderi koji su pešačili ka Nišu, presreli su njihov autobus i počeli da ih jure, kako bi ih rasterali i zastrašili.

Nasrtao pred detetom

Članovi SNS-a napadnuti su u beogradskom naselju Žarkovo dok su delili cveće sugrađankama za 8.mart. Jedan muškarac nasrtao je na aktiviste vladajuće partije, dok je sa strane stajalo njegovo dete zapomagajući da prestane. Nasilnik je istog dana uhapšen.

Muškarac provocira članove SNS na Žarkovu Izvor: Društvene mreže

Gađali jajima gradonačelnika

Blokaderi su napali i gradonačelnika Niša, Dragoslava Pavlovića. Oni su ga prskali vodom, gađali jajima, psovali i nasrtali na njega. Pre toga su kamenjem gađali pripadnike SNS-a i građane, napali su i ministraku Jelenu Žarić Kovačević, uništili policijsku stanicu... Najteže povrede, podsetimo, zadobila je Danica Krstić, koja je pogođena kamenom u glavu.

1/9 Vidi galeriju Jezive scene nasilja u Nišu Foto: Printscreen/X, Kurir

Nasrnuli na odbornicu SNS

Pristalice SNS postavile su nedavno stranačke štandove na uglu ulica Veljka Dugoševića i Zvezdarskih jelki, a isto su uradili i na Vračaru kod Kalenić pijace, kao i na Đermu, kod Cvetkove pijace. Usledio je višesatni linč, koji je završen tako što je jedna od odbornica SNS na Zvezdari udarena u glavu.