On je u intervjuu za Blic govorio i o Expu, za koji je rekao da je to najveći događaj na svetu koji će se desiti 2027. godine i najveći događaj koji ćemo mi kao Srbija ikada organizovati. Ne postoji veće i značajnije mesto od Expa koji spaja toliko država, toliko ljudi na jednom mestu sa ciljem dijaloga i konekcija.

Dodaje i da "obilazi non stop čitavu našu lepu zemlju jer mnogo voli da je s narodom, od Prizrena do Palića".

- Narodu treba razgovor, lepa reč, dobre vrednosti i stabilnost. Raduju se zbog svih novih objekata, puteva, zbog novih zapošljavanja, zbog većih zarada i penzija. To su stvari koje ih čine sigurnim i mirnim kako za sebe, tako i za svoju porodicu.

Dotakao se i nedavnog haosa u Skupštini pojasnivši da ga sve to uznemiruje i rastužuje.

- Izazvali su pravu katastrofu u državi. Napravili neprocenjivu štetu, posejali mržnju i podelili društvo. Mislim da ovakav pritisak nijedan lider ne bi izdržao. Ali zahvaljujući borbi i istrajnosti predsednika Aleksandra Vučića, ova "obojena revolucija" im nije uspela. Takođe, mislim da nismo svesni da na čelu države imamo istorijsku ličnost i najvećeg državnika, koji je podigao našu zemlju iz pepela. Zahvaljujući takvom predanom radu, Srbija je stala u red zemalja sa najboljim ekonomijama, izgrađeni su autoputevi i brze saobraćajnice, bolnice i škole i još najmanje toliko je u planu da se gradi. Plate i penzije non stop rastu, ali i to je zanimljivo da se sagleda – najglasniji na protestima protiv države bili su sa Vračara, gde je prosečna zarada 160.000 dinara i čovek da se zapita s čime su oni nezadovoljni. Protesti traju, a sad zamislite šta je sve moglo još da se uradi u ovih pet meseci, još investitora, još realizacija planova. Znatno su usporili razvoj sopstvene države, deca su van nastave – a bez volje da se sedne i razgovara. Siguran sam da ćemo našom još jačom borbom za rad, a ne nerad, za razgovor, a ne nasilje, uspeti da umirimo situaciju i nastavimo da dovodimo najznačajnije diplomatske, sportske delegacije, da organizujemo najveće događaje, baš kao što je to bio slučaj sa UEFA ovih dana.