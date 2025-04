- To je nešto što zahteva rigorozne mere, odnosno vraćanje na fabrička podešavanja i svakog sistema u državi koji je krenuo u pogrešnom smeru. Ta saradnja kada se uspostavi, za rezultat može imati uništenje jedne države. Što se tiče pokreta, čiji sam ja član inicijativog odbora, moram da priznam da sam počastvovan pozivom da učestvujem u prvoj jedanaestorici. Taj pokret ima jako težak zadatak u ovom trenutku, a to je da vrati Srbiju na fabrička podešavanja - rekao je Beriša i dodao:

- Nema Srbija toliko neprijatelja, kako je prikazano, u ovom trenutku Srbija sarađuje sa NATO-m i broj vojnih vežbi je trocifren. Tako da treba biti iskren i govoriti iskreno sa narod o tome da Srbija kupovinom rafala usklađuje svoje interese sa NATO-m. Albanija u ovom trenutku pravi velike korake ka Evropskoj uniji i mi sada možemo da se ljutimo na to što su oni iskoristili situaciju - rekao je Antonijević.

- Naša narodna poslovica glasi "Vuk dlaku menja, ali ćud nikada", dešavanja sa Hrvatskom su konstanta, ko god hoće da zaboravi istoriju, evo Srbi su probali da zaborave istoriju, pa se desio Jasenovac, pa nam se desila 1999. kada je Nemačka krenula da gradi svoju reputaciju nad nama, odnosno prvi put je učestvovala u nekoj vojnoj organizaciji upravo kod nas, pa su njihovi vojnici ubili dva Srbina u Prizrenu. Sada imamo Nemačku, koja smatra da je sada njen čas i ponovo se naoružava. Ko god ima i malo istorijske svesti, zna kako je to kad se Nemačka naoruža - rekao je Pavić i dodao:

- Pokušaj uništavanja naše istorije u Narodnoj biblioteci je urađeno namerno. Imamo pokušaj oživljavanja četvrtog rajha sada u Nemačkoj, stari nacistički pripadnici, sada prave vojni savez. Velika Albanija, Hrvatska i takozvano Kosovo. To su ti isti narodi koji su instalirani od strane Hitlerove Nemačke kad su okupirali Srbiju. Duboka država se preseljava u Evropsku uniju. To je poslednji bedem odbrane. Jasno su objavili svoje planove. Ursula fon der Lajen javno zagovara militarizaciju cele Evropske unije. Vraćaju se stari vojni savezi koji su upereni protiv nas.

- Ako govorimo o mestu gde bi demoktratija trebala da bude na najvišem nivou, upravo je u Francuskoj, a videli smo šta se tamo dogodilo, ne samo to, već generalno šta god da se održava na prostoru zemalja Evropske unije, vidimo da Vlade tih zemalja nisu baš povezane za demokratijom. Imate Rumuniju i Đorđeska i Marlin Le Pen u Francuskoj. Gospodin Pavić je pomenuo tu duboku državu koja se preselila na prostor Evrope, to je to gde vi možete da osetite određene posledice i na našem regionu - rekao je Oberknežev.