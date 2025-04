Ona je dodala da je spremila sadržinu novog ekspozea, iako ne zna da li će ostati na funkciju, smatrajući da je to poštovanje prema instituciji i prema državi.

Ona je rekla da je novi ekspoze nešto drugačiji u odnosu na prethodni, dodajući da joj je za prošli pomogla prethodna ministarka za brigu o porodici Darija Kisić bez obzira na to što više nije bila na čelu tog resora.

"Mi smo ovde svi naučili da onog časa kad čuješ da ti prestane funkcija ili kada se smenjuju vlasti, ma ništa više ne važi, ti nemaš odnos prema institucijama. A mora da postoji kontinuitet, morate da pokažete odnos prema državi. Bez obzira na to da li ćete ostati na toj poziciji ili nećete, moja obaveza je bila da pripremim novi ekspoze i da predstavim šta su, po mom mišljenju, na osnovu rada od godinu dana, ključni prioriteti i zadaci države Srbije, vlade Republike Srbije u oblasti porodice i demografije", rekla je Stamenkovski za Tanjug, prenosi RTV.

Istakla je da bi želela da ponovo vodi to ministarsto jer to vidi kao jedan konkretan način da pomogne porodicama.

"Zaista se trudimo da svaki dinar opredeljen budžetom bude iskorišćen onako kako treba. Kada nemate velika budžetska sredstva, morate da domaćinski postupate i da se postarate da postoji ravnomerna raspodela. Akcenat smo stavili na manje opštine, zato što su one bile zapostavljene i zato što nam je važno da demografsku bitku upravo dobijemo u tim krajevima", navela je.

"Napravili smo takav ritam da komisija koja se sada time bavi postiže da mesečno obradi više od stotinu zahteva i da samim tim omogućimo mnogim porodicama u Srbiji da steknu krov nad glavom, što je veoma važno. One porodice koje dobiju krov nad glavom neće napuštati Srbiju, ili će to mnogo ređe činiti, jer smo uradili određene analize i došli do zaključka da je 80 odsto mladih ljudi u Srbiji koji nisu imali krov nad glavom otišlo iz Srbije", rekla je Đurđević Stamenkovski.