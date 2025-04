Ovako ugledni istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, ali i jedan od lidera studentskog bunta 1996/97. godine Čedomir Antić za Kurirov intervju nedelje odgovara na pitanje kako je došlo do toga da plenumi preuzmu kontrolu nad većinom fakulteta u Srbiji, ali i odlučivanje o situaciji u državi.

- Na svim državnim univerzitetima u Srbiji, sa izuzetkom univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, zaustavljen je rad, prestala je svaka aktivnost. To je učinjeno s vrlo snažnim povodom: nakon nesreće u Novom Sadu u kojoj je poginulo šesnaestoro ljudi i jedne svađe režimskih aktivista sa studentima FDU. Ako je povod važan i upečatljiv, pa je još privukao tako masovan bunt, on je s druge strane pokazao i nekoliko slabosti onih koji učestvuju u blokaderskom pokretu. Pokret je svoju masovnost ostvario totalitarnom ideologijom i njenom praksom koje je prigrlio. Oni koji nisu želeli da učestvuju u svemu izbačeni su iz učionica i amfiteatara, blokadom upravljaju anonimni plenumi bez legitimnih predstavnika, kvoruma i uz praksu otkazivanja, to jest kanselovanja neistomišljenika. Zahvaljujući podršci velikog dela uprava fakulteta, ove aktivnosti bile su brze i uspešne. Dakle, Ustav i demokratske vrednosti - kakva je zakonita borba protiv korupcije i autoritarne vlasti - blokaderi navodno brane neustavnim sprovođenjem totalitarne ideologije i nezakonitim blokadama. Drugi nedostatak sadržan je u činjenici da su zahtevi i čitav pokret navodno apolitični.