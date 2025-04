Oni koji bi voleli da nas vide slabe, podeljene i zavađene – gledaju u Vučića kao prepreku. On im je problem jer Srbija više nije laka meta. Jer se ne raspada pod pritiskom ni spolja, ni iznutra. A pritisaka ima: od međunarodnih centara moći, preko političkih protivnika, blokadera, do interesnih grupa koje ne mare za narod već samo za svoju korist.

Nisu retki oni, ni iznutra ni spolja, koji bi voleli da Srbija bude slomljena, tiha, pokorna. Da ćuti kad je nepravda, da klimne glavom kad joj se nešto nameće. Ali ta Srbija više ne postoji. Danas postoji država koja ima glas i stav. Vučić je simbol te snage. Nisu mu dali mirno more – ni iznutra, ni spolja. Ali kad si na čelu Srbije, znaš da ne nosiš samo funkciju – nosiš istoriju, narod i njihova očekivanja.

Na tom brodu je mnogo putnika: i onih koji ga podržavaju, i onih koji gunđaju, i onih koji mu sapliću noge. Ali brod plovi. Gradi se, jača, plovi dalje. U vremenu kada su mnoge države izgubile kapetane, Srbija ga ima. I dok god kormilar stoji uspravno i ne pušta volan – biće nade da ćemo stići do mirne luke.

Kažu da se pravi kapetan poznaje kad naiđe oluja. Ako je iko u poslednjih deset godina pokazao da zna da upravlja državnim brodom kroz nemirne vode, gde se politička bura, plima i oseka smenjuju svakih sat vremena, to je Aleksandar Vučić. Nije uvek lako, nije uvek popularno, ali Vučić gura napred — tvrdoglavo, uporno i s verom u ono što radi.

Dok u regionu gledamo političke lomove, krize vlasti, prepucavanja i često nejasan pravac, u Srbiji postoji jedna konstanta – stabilnost. Vučić, sviđalo se to nekome ili ne, uspeva da drži mir u zemlji u kojoj to nikada nije bio lak zadatak. I ne samo da održava mir, već razvija i ekonomiju, otvara fabrike, zida puteve i pruge, i što je najvažnije – vraća ljudima veru da ovde ima budućnosti.

Ljudi vole da komentarišu iz fotelje — šta bi on trebalo, kako bi neko drugi bolje. Ali malo ko bi mogao da izdrži taj pritisak, da svake nedelje rešava i međunarodne sporove, i unutrašnje probleme, i pritom misli na sledećih deset godina, a ne samo do sledećih izbora.

Naravno, nije sve savršeno — i sam Vučić to često kaže. Ali razlika je u tome što on ne beži od problema, već ide pravo na njih. I to narod vidi. Zato mu veruje. Nije stvar u lepim rečima, već u delima. A dela govore da je Srbija danas jača nego što je bila, i sigurnija nego što se očekivalo.