Samo pregovorima i konstruktivnim radom sa nadležnim ministarstvima, kako su to činili reprezentativni sindikati pravosuđa – Sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) može doći do poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu, a ne putem štrajkova, što nedvosmisleno pokazuju rezultati koji su do sada ostvareni. Zato apelujemo na zaposlene u pravosuđu da ne prihvataju predloge Sindikata sudske vlasti i ne stupaju u štajk, jer se ovaj sindikat jasno opredelio za opoziciono političko delovanje".