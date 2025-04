- Mi moramo neprekidno stavljati do znanja Hrvatima i celom svetu da mi nikada nećemo stati sa oslobođenjem Krajine i svih drugih delova, koje su pod hrvatskom vlašću. Počela je i akcija otcepljenja Vojvodine, gde je nastupio vojvođanski separatizam, koji je tinjao decenijama. Ranije je bio prekriven plaštom vojvođanskog autonomaštva, ali je sad došao do svog pravog izražaja. Oni su se spremali da u Beogradu 15. marta izazovu krvoproliće. Glavne kolovođe su učestvovale u nekom sastanku, koji su snimili, i taj video zapis je došao do naših medija. Policija je uhapsila šestoro učesnika sastanka. Neki su se razbežali u Hrvatsku, a tamo ih je čekao lažni profesor Dinko Gruhonjić. On je na vreme pobegao, jer zna da sledi hapšenje. U Beogradu još nije otkrivena tajna ove pobune, a sa sigurnošću se zna da je jedan od njih rektor Vladan Đokić. Najbolje je da ga odmah policija uhapsi, jer bi on sve ispričao.