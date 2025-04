- U ovim tmurnim i mutnim vremenima sačuvao si Srbiju uspravnom i neutralnom. Nisi priznao Kosovo i izdao Republiku Srpsku i kada su ti za to nudili nagradu. Digao si i učvrstio Srbiju ekonomski, vojno i geopolitički i to kada se ceo svet ljulja. Sačuvao si moralni kompas za one koji stvaraju, uče i unapređuju Srbiju a razotkrio one koji blokiraju, zaustavljaju i rastaču našu otadžbinu. Nisi poklekao i kada je bilo neizvesno i opasno. I zato dolazimo predsedniče u Beograd 12.4.2025. Jer dobro se dobrim vraća - napisao je Stevandić.