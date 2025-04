Rok za formiranje Vlade je 18. april u ponoć

Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je ime mandatara za sastav Vlade Srbije i to je profesor doktor Đuro Macut.

Predsednik se obratio iz Palate Srbije, odakle je, između ostalog, pričao i o drugim temama važnim za građane Srbije.

- U našoj zemlji i našoj Srbiji je potrebno jedinstvo, mir i stabilnost. Zbog tenzija koje postoje u našem društvu, nismo u stanju da sagledamo sve opasnosti i probleme. Situacija u regionu je veoma teška, posebno politička situacija u Republici Srpskoj i BiH, gde su donete presude protiv predsednika i predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade - rekao je na početku predsednik.

1/6 Vidi galeriju Vučić o novom mandataru Foto: Petar Aleksić, RTS Printscreen

Kako je dodao, izloženi smo otvorenim napadima, kako iz Sarajeva, jer je neophodno uništiti i oslabiti Srbiju.

- U prethodnih 10 dana sam na svim nivoima razgovarao da se pronađe neko rešenje unutar BiH, kakvo god, neko rešenje koje neće uniziti bilo koju stranu, koje će doneti dugoročnu stabilnost - istakao je.

Evo ko je mandatar

Danas je na nama i novoj Vladi veliki posao, koja će biti izabrana do Velikog petka.

- Moja preporuka mandataru će biti samo da i sam izabere ljude koji hoće da se bore, i da guraju zemlju napred. Da vratimo Srbiju na pijadestal pobednika. Da završimo Ekspo kako smo počeli, 87 zemalja je sad potvrdilo učešće.

1/10 Vidi galeriju Prof dr. Đuro Macut Foto: Kurir Televizija, Jakov Milošević, RTS Printscreen

Vučić je podelio da je za mandatara odabran prof. dr Đuro Macut.

- Donosim odluku o predlogu kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 1. Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije profesora doktora Đuru Macuta kao kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 2. Odluku dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tačka 3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Obrazloženje. Smatram da profesor doktor Đuro Macut poseduje profesionalne i lične kvalitete, posvećenost i stručnost za obavljanje funkcije predsednika vlade, a uverio me je da može da obezbedi izbor vlade. Novi predsednik vlade Republike Srbije nastaviće da sprovodi programe usmerene na podizanje životnog standarda svih građana, projekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke i tehnologije, razvoja infrastrukture, ekologije, energetike, poljoprivrede, turizma, kao i u drugim oblastima od značaja za budućnost Srbije i njen napredak na evropskom putu uz očuvanje i dalje unapređenje tradicionalno dobrih odnosa i saradnje sa prijateljskim zemljama u svetu. Pred predsednikom vlade je zadatak realizacije specijalizovane svetske izložbe EXPO 27 Beograd, što će dobrim delom predstavljati investicionu osnovu u mandatu nove vlade - pročitao je Vučić.

Foto: RTS Printscreen

Ko je prof. dr Đuro Macut

Predsednik Vučić je pročitao biografiju prof. dr Đure Macuta.

- Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Beogradu sva nastavna zvanja. Od 2019. je redovni profesor na predmetu interna medicina i drži nastavu za studente na srpskom i engleskom jeziku. Održava brojna predavanja na nacionalnim naučnim i stručnim skupovima i predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima i kongresima. Organizator je Međunarodnih naučnih simpozijuma o novinama u sindromu policističnih jajnika i zdravlju žena održanih 2012., 2016., 2020. i 2024. godine u Beogradu - pročitao je Vučić i dodao:

- Pokretač je i organizator Beogradskih masterklasova iz kliničke endokrinologije gde je BTC metabolizma. Od 2016. godine je bio član Višeg komiteta Evropskog endokrinološkog društva sa sedištima u Bristolu i Briselu. Od 2016. do 2020. bio je predstavnik saveta Evropskih nacionalnih društava i od 2020. do 2024. godine izabrani član izvršnog komiteta ESEA. Bio je član organizacionih odbora Evropskih endokrinoloških kongresa od Lisabona, Barselone, Istanbula do Stokholma. Ukazom, predsednika Republike 2024. godine je odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena. Oženjen je suprugom Jelicom, endokrinologom i otac je jednog deteta. Govori engleski jezik. Profesor doktor Đuro Macut, jedan izuzetno hrabar čovek.

"Veoma miran, smiren, tolerantan..."

- Veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji, što ćemo takvog čoveka posle Blagoja Neškovića, on je bio poslednji lekar, predsednik vlade od 1945. do 1948. godine, prvi put ćemo imati lekara na čelu vlade. Pa kad ima Evropa i Evropska komisija jednog pedijatra na čelu svoje vlade, verujem da će Srbija postići velike uspehe. I ovo je čovek razgovora, razgovor je uvek blagorodan, on je izuzetno stabilan, ali i izvanredne hrabrosti i izuzetne hrabrosti koje ne odustaju od svojih stavova, bez obzira na pritiske i napade kojima je neretko bio izložen. E sad mi ostaje da to potpišem svečano - objasnio je Vučić i potpisao zvanično dokument predloga.

O Dodiku

Istakao je da je teško očekivati lepše i lakše stvari u narednom periodu.

- Svaka odluka o hapšenju Milorada Dodika bi bila katastrofalna, i za ceo region i za Srbiju svakako. Predstoji nam teška borba, držaćemo se principa, Šta sve pada na pamet jednim nosiocima vlasti ovde u Srbiji. I to, to božno na osnovu međunarodno-pravne pomoći na osnovu Zahteva i Sarajeva, a da pri tome sve što smo tražili, pa tražili čak da vidimo kako je to linčovan premijer ove zemlje. Slučajno sam to bio ja pre deset godina u Srebrenici, nikada nismo dobili ni jedan odgovor. Ali šta ih briga, može im se. Sve im se može. U svakom slučaju, pred nama je teška borba. Mi ćemo se držati principa poštovanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Dejtonskog sporazuma, ali ćemo čvrsto stajati uz Republiku Srpsku, uz njen narod, razgovarati i uvek pomagati rukovodstvu Republike Srpske u svemu, u čemu možemo.

Republika Srpska može da računa na Srbiju, ništa se nije promenilo.

Foto: Petar Aleksić

O hapšenju lica na KiM

Predsednik se dotakao današnjeg hapšenja na KiM.

- Samo danas je 16 lica iz centralne Srbije uhapšeno na Kosovu i Metohiji, koji su išli da posete našu bogosloviju i naše manastire u okolini Prizrena. Zamislite, neka od tih lica su i pripadnici bezbednosnih struktura. A onda su im našli, kaže, nož i neku polomljenu sekiru, koja služi, Bog zna šta, sasvim je jasno da ni za šta drugo ne služi, osim za nekakve privatne svrhe i privatne potrebe. I to vam pokazuje kakav će teror nad Srbima da se nastavlja, jer je važno samo da bude nad Srbima. I razume se, svi će da ćute i neće reći reč. Nastavićemo da podržavamo naš narod na Kosovu i Metohiji i upozoravamo ljude da znaju da oni ne idu na teritoriju koja je pod efektivnom kontrolom normalnih ljudi, već oni koji samo traže lažni dovoljan razlog da ih maltretiraju, šikaniraju, hapse i ubijaju. Želim da vas obavestim da smo već preduzeli određene mere - rekao je.

Foto: Shutterstock, Printscreen White House

O taksama i tarifama koje su uvele SAD

- Verujem da ću u narednih mesec dana imati susret sa predsednikom Trampom. Ponoviću kako to izgleda i zbog čega su uvedene takse i carine na robu iz Srbije. Po njihovoj računici, mi imamo 600 miliona suficita u trgovini sa Amerikom. Suštinski nemamo. Imamo mali deficit. Međutim, Amerikanci računaju čim prođe kroz neke banke ili neke njihove firme, pa makar to bili u potpunosti američki proizvodi. Sve to se više ne računa kao da je došlo u Srbiju, nego se računa kao da je završilo u Holandiji ili na nekim drugim mestima. Zato oni računaju da imamo suficit. Taj suficit podeljen sa ukupnom trgovinskom razmenom, dakle 600 podeljen sa 800, trebalo bi da je 0,75 ili 75, odnosno 74%, podeljeno sa 2, to je 37%, tako su došli do tog broja.

Istakao je da je ovo za nas veliki problem.

- Ne zbog toga što mi imamo ogromnu trgovinsku razmenu sa Amerikom. To je za nas problem zbog gumarske industrije, to je za nas problem mali zbog vojne industrije, ali mnogo veći zbog proizvodnje autodelova, a posebno gumarske industrije. Istovremeno, to je loš signal za sve one koji bi da ulože u Srbiju, da imamo veća carinska opterećenja nego što ih ima Evropska unija. Zato ćemo dati sve od sebe i ja verujem da ću u narednih mesec dana imati susret sa predsednikom Trumpom - rekao je.

Tragedija u Novom Sadu

Predsednik se osvrnuo na tragediju koja se dogodila u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

- 1. novembra dogodila se velika tragedija u Novom Sadu. Šestnaestoro ljudi je stradalo. Država je preuzela ono što je mogla, Tužilaštvo je preuzelo krivično-pravni protiv lica. Pokazana je jasna politička i moralna volja svih državnih struktura, ponudili smo pomoć svim porodicama, dali smo sve od sebe da se o tome govori javno i otvoreno. Međutim, dva dana posle toga prisustvovali smo prvim nasilnim demonstracijama — pokušajima upada u Gradsku kuću u Novom Sadu, bacanje baklji i svega drugog...

Istakao je da od tada do danas u Srbiji vlada bezakonje i teror manjine nad većinom. Neće da krije bilo šta, niti da ulepšava stvari.

- Prisustvujemo brutalnom kršenju Ustava i zakona Republike Srbije, valjda je trebalo da se naviknemo na to. Jedno od osnovnih prava je sloboda kretanja, što ne sme niko da vam ukine. U Nišu su pozivali blokaderi na zločin ceo dan, pozivali na najbrutalnije načine, učestvovali u nasilju, progonili žene, tukli ih jajima i kamenicama. Srbija to nije videla! A povod je bio pokušaj da neko ko drugačije misli, da se okupi i iznese svoje ideje, što im nisu dozvolili - rekao je i istakao da se to decenijama u Srbiji nije dešavalo.

Foto: Kurir Televizija

Nasilje je nastavljeno na svakom mestu — u školama, gde su đaci napadali nastavnike, u takvom stanju je bilo teško voditi zemlju a čuvati mir i stabilnost.

- Trudili smo se, borili smo se i dali sve od sebe da čuvamo mir, da pokažemo strpljenje, da pokažemo trpeljivost. I to smo uradili. Ja se izvinjavam građanima jer sam ja pogrešio zbog jedne stvari. Politički sam pogrešio. Kada će trajati pokušaji i obojene revolucije? Da smo se ranije suprotstavili. Sam sam kriv jer sam želeo da verujem blokaderima kada su iznosili zahteve. Polomili smo se ovde da im pokažemo, da smo ispunili jedan, ispunili smo drugi, treći, četvrti. Evo vam i pare, sve što ste tražili. Sve ste dobili. A onda smo shvatili, a to je trebalo da shvatimo ranije i sebe da slušamo, još s početka decembra, a ne da verujemo u bajke koje su nam razni ljudi izgovarali - rekao je i dodao:

- Da, u stvari, njih zahtevi nikada nisu ni zanimali. Da je od početka bilo u pitanju obojena revolucija i pokušaj rušenja vlasti u Srbiji i pre svega pokušaj mog obaranja da se nalazimo. I kao što vidite, ja nemam problem da to izgovorim, nikome od koga skrivam, niti bilo što slično. Da smo se ranije suprotstavili jer postoji jedno pravilo u obojenim revolucijama, to Kinezi i istočnjački narodi najbolje znaju.

Foto: RTS Printscreen

Borba protiv obojene revolucije i medijskih laži

- Najveći problem je kada se povlačite pred njima, kada se sklanjate, mislite da će razumeti da je potrebno da se stvari rešavaju mirno. Kad god se povlačite i kad se ne borite, tada ostavljate najplodnije tle za obojenu revoluciju. Naravno, onog sekunda kada smo krenuli da se suprotstavljamo i da se borimo, ne fizički, već idejama, idejama normalne i pristojne Srbije, tog sekunda su šanse za uspeh obojene revolucije nestale. Ali to je trebalo da učinimo mnogo ranije nego što smo učinili. I trebalo je da se borimo jasnije i snažnije nego što smo se borili. U svim tim uslovima opet smo se trudili da nigde nikoga ne diramo, da nigde nikoga ne hapsimo, da nigde ni jednu palicu ne upotrebimo i nigde nismo upotrebili. Nismo upotrebili, nikada su lagali da na pravnom fakultetu su se tukli, odnosno da su ih tukli neki ljudi koji su došli sa strane i o tome su naravno najviše lagali njihove medijske platforme po ceo dan, 24 /7, po nalogu spolja i po nalogu međunarodnih kriminalaca - objasnio je.

Predsednik je istakao da se moramo vratiti radu i radu zajedno. Da se vratimo na put uspeha u ekonomiji, do 20. marta imamo više od 700 miliona zaostak u privlačenju stranih investicija, što je direktno uticaj blokadera.

O ostavci Miloša Vučevića

- Premijer Miloš Vučević, koji je časno i odgovorno obavljao svoju dužnost, je podneo ostavku 28. januara. Zbog čega? Pre njega su podneli dvojica ministara, gospodin Vesić i gospodin Umirović. Kao moralnu političku odluku zbog tragedije koja se dogodila. Miloš Vučević je podneo ostavku posle večeri u kojoj smo mi rekli da niko ne sme da prihvata nasilje druge strane i da ne sme da se odgovara na njihovo nasilje. Jer ne moram da vam kažem da su napadali njene pripadnike i ljude svuda, dakle od Kraljeva do mnogih drugih mesta u Novom Sadu najčešće. I kada smo pozvali sve ljude na mir te večeri i rekli nema tolerancije bilo kakve. Nulta tolerancija prema onima koji hoće da učestvuju u nasilju - naveo je.

Foto: Petar Aleksić

Podsetio na predlog Ane Brnabić za premijera

- Ja se sećam kad sam Anu predložio za predsednika vlade, pa hteli su u familiji da me se odreknu. A onda kad sam rekao ne može Ana više da bude, pa mnogo je, moramo da promenimo nešto, druga energija da bude. Ana je čudo, Ana je najvažnija članica Srpske napredne stranke, možda. Dakle, toliko su je zavoleli, ne, ne, ne, doveka da ostane. Takvi smo mi Srbi. Samo niko nije rekao izvini zbog toga što smo te kritikovali i napadali tada kada si tu odluku doneo. Tako da, malo strpljenja. A ovde ja mislim da svako ko je čuo ovakvu biografiju i svako ko zna o kome govorim, reći će o divnom čoveku, hrabrom, staloženom, strpljivom, trpeljivom, mislim da će uneti jedan drugi diskurs u naš javni život i da će mnogo pomoći, inače smirivanju tenzija, ali da će mnogo dobrih stvari da uradi. Mnogo dobrih i važnih stvari za našu zemlju - rekao je predsednik.

Najavio razgovor sa francuskim predsednikom

- Za 2 ili 3 dana sam sa predsednikom Makronom u Jelisijskoj palati. Da se nerviraju oni koji mrze Srbiju još malo. Hvala predsedniku Emanuelu Makronu na tome što hoće da strateški razgovaramo o stvarima koje su bitne za Srbiju. To sam večeras saznao - rekao je.

O prelaznoj Vladi

- Ja sam obećao građanima Srbije, Đuro Macut je bolji kandidat od svih njihovih lažnih kandidata za bilo šta. Vlada mora da bude izraz većine, a ne izraz rulje i ulice. I dok sam ja predsednik, to će biti tako. Neće biti prelazne Vlade, garantujem to, dok sam ja živ. Eto vam rešenja! Ponosan sam na činjenicu što smo na najtolerantiji izdržali sva kršenja Ustava ove zemlje, pokazali šta je demokratija, sad je vreme da otetu državu vratimo građanima. Čestitam profesoru Macutu i želim mu mnogo uspeha u danima koji su pred nama - završio je Vučić.

Formiranje Vlade

Rok za formiranje nove Vlade je 18. april u ponoć, a ako do toga ne dođe, predsednik Republike je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše izbore koji bi, prema zakonu, bili održani početkom juna.