- Đuro Macut je jedan izuzetno hrabar čovek, veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji što ćemo takvog čoveka posle Blagoja Neškovića. On je bio poslednji lekar predsednik vlade od 1945. do 1948. godine. Prvi put ćemo imati lekara na čelu vlade, pa kad ima Evropa i Evropska komisija i jednog pedijatra na čelu svoje vlade, verujem da će Srbija postići velike uspehe. I ovo je čovek razgovora, razgovor je uvek blagorodan, on je izuzetno stabilan, ali i izvanredne hrabrosti i izuzetne hrabrosti koje ne odustaju od svojih stavova, bez obzira na pritiske i napade kojima je neretko bio izložen. - kazao je Vučić.