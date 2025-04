- Hteo bih da se zahvalim narodu ovde koji nas je dočekao ovde ovako divno. Hvala im na tome. Jako smo uzbuđeni. Krenuli smo sa KiM, put do Beograda uprkos ovom lošem vremenu. Znači izdržali smo nekako da dođemo, pa idemo dalje. Nema predaje, nema prestanka. Idemo dalje do kraja! Hteo bih da kažem pre svega da smo došli da podržimo našu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Želimo da mu pružimo punu podršku u svemu i to je to. - rekao je jedan od učesnika.