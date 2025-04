"Kako brojevi na blokadama padaju, kod onih koji opstaju u toj želji za blokadama raste želja za radikalizacijom. Brine me da mogu da im padnu na pamet razne ideje revolucionarnog karaktera. Nadam se da do toga neće doći", rekao je Vučević, za Radio televiziju Srbije (RTS).

Govoreći o "velikom narodnom saboru", najavljenom od 11. do 13. aprila u Beogradu, on je rekao da se vlast ne "takmiči u brojevima sa nekom političkom konkurencijom", niti da misle da budu fotogenični na društvenim mrežama, što, kako je rekao, "nikad nisu znali".

"To će biti praznični, porodični dan. Želimo da pokažemo da Srbija neće biti blokirana, da se vraća sebi", otkriva Vučević. Premijer u tehničkom mandatu posebno ističe dolazak ljudi sa Kosova i Metohije, koji pešače do Beograda. "To je poruka jedinstva, i po najvažnijim pitanjima je nacionalno veoma potrebna", naglašava Vučević.